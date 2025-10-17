Більшість українців-пенсіонерів отримують «пенсії» менше 5 тисяч гривень

Станом на 1 жовтня 2025 року понад половина українців, які перебувають на пенсії, отримують щомісячні виплати до 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно з офіційними даними, розподіл пенсій виглядає так:

до 3 000 грн — 3,7% пенсіонерів (373 тис. осіб), середній розмір — 2 286 грн;

від 3 001 до 4 000 грн — 31,6% (3,22 млн осіб), середня пенсія — 3 342 грн;

від 4 001 до 5 000 грн — 20,5% (2,1 млн осіб), середня пенсія — 4 510 грн;

від 5 001 до 10 000 грн — 29,1% (майже 3 млн осіб), середня пенсія — 6 861 грн;

понад 10 000 грн — 15% (1,53 млн осіб), середня пенсія — 15 752 грн.

Середня пенсія в Україні у жовтні 2025 року становить 6 436 грн. Від початку року вона зросла на 647 грн, або на 11,2%, головним чином після індексації у березні. Тоді виплати збільшили на 9,5% відповідно до затвердженого коефіцієнта 1,115.

Попри зростання виплат, реальні доходи пенсіонерів зменшилися через інфляцію, яка за рік склала 11,9%, що знизило купівельну спроможність пенсій приблизно на 2%.

До кінця 2025 року нових підвищень не заплановано. Наступна індексація пенсій має відбутися у березні 2026 року. В уряді зазначають, що у проєкті держбюджету на наступний рік передбачено понад 1 трлн грн на пенсійне забезпечення – на 123 млрд грн більше, ніж цьогоріч. // Дзеркало тижня