Аэропорты нескольких стран опровергли слова Лукашенко об отказе принять якобы заминированный самолет c Протасевичем

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена не получал просьбы принять самолет авиакомпании Ryanair после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

Об этом сообщили Русской службе BBC в пресс-службе аэропорта. Таким образом там прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что самолет Ryanair после сообщения о бомбе якобы не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев.

«Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к подобному развитию событий, и если бы такая просьба поступила, конечно мы бы приняли самолет и оказали всю необходимую помощь», — сказал представитель аэропорта.

Пресс-секретарь ГП «Украэрорух» Оксана Ожигова также заявила, что сообщение о необходимости принять самолет с взрывчаткой не поступало украинским диспетчерам. Руководитель предприятия Андрей Ярмак сообщил «24 каналу, что в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации переговоры экипажа с диспетчерами проходили в штатном режиме. Никаких сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета не поступало.

Аэропорт Афин и власти Греции также не получали информации о бомбе на рейсе Афины-Вильнюс, сообщает портал Lifo.

Кроме того, власти Швейцарии опровергли заявление Александра Лукашенко о том, что информация о минировании самолета компании Ryanair поступила из этой страны, сообщает «Эхо Москвы».

Как выяснил центр «Досье», письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии, при этом точное местонахождение отправителя определить невозможно. По мнению расследователей, заявление Лукашенко о том, что сообщение было прислано из Швейцарии, говорит о его технической неграмотности или желании ввести публику в заблуждение. // NEWSru.com