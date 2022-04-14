Чем рискуют транспортная компания и получатель груза

Несмотря на регулярные усовершенствования в области логистики, планирования грузоперевозок, существуют риски, подвергающие перевозимый ассортимент опасности.

Транспортная компания является одним из 3-х участников процесса: отправителя, исполнителя и получателя. Именно ей приходится контактировать с обеими сторонами, принимая товары и вручая их конечному адресату. Логисты киевской фирмы «Давай Переедем» рассказали о причинах, который становятся препятствием для качественной работы перевозчика.

Что может произойти в пути

1. Человеческий фактор. Это недоработки, связанные с деятельностью сотрудников по отгрузке, экспедитора и принимающей стороны.

2. Профессиональные недочёты. Имеются ввиду знания, которые должны быть у водителя в вопросах безаварийного вождения, остановки фуры с прицепами на ночь в безопасных местах, отсутствие нарушений, связанных с провозом контрафакта и перегруза тоннажного автомобиля.

3. Страховые неточности. Недостаточное уведомление транспортных компаний касаемо страхования груза и ответственности за его перевозку. Оформление липовых документов, в которых заведомо занижена масса транспортируемого груза с целью экономии в оплате услуги. Если что-то случается в грузом, получатель не может в полной мере получить компенсацию за отправку.

4. Юридические нюансы. «Лазейки» в законодательстве позволяют избежать или снизить ответственность за правонарушения истинных виновников.

Примеры встречающихся ошибок

Неправильно оформленное наименование груза. Например, в накладной вместо сигар написали «сигареты», в вместо водонагревающего «вбили» тепловое оборудование. При проверке на дороге груз задержали.

При перевозке тропических фруктов не были соблюдены термические параметры или были непредвиденные задержки в пути, в результате которых товар стал гнилым.

Коробки были плохо закреплены для перевозки, поэтому их содержимое частично высыпалось или получило повреждения.

Плохие замки на дверях становятся приманкой для воров, орудующих в ночное время суток.

Как свести ошибки к минимуму

Полностью гарантировать 100%-ю надёжность груза в ходе доставки получателю не удаётся никому. Однако предусмотреть потенциальные опасности можно.

— Обращайте внимание на отзывы, оставляемые заказчиками на независимых сайтах.

— Подписывайте договор только после согласования всех тонкостей грузоперевозки. Например, правильно выбирайте тару и оговаривайте условия фиксации груза в кузове. Условия должны быть чётко прописаны с указанием ответственности сторон.

— Обращайтесь к транспортным перевозчикам, обеспечивающим логистическое сопровождение при помощи навигационных систем. К тем, кто точно может определить, где находится отправленный в рейс автомобиль в любое время суток.

— Не экономьте на составлении договора страхования – он является единственным правовым документом при оспаривании ситуации в суде.

— Для обеспечения целостности товаров не пренебрегайте фирменной упаковкой и пломбировкой груза.