Гид покупателя: ТОП-5 видов обуви, которая должна быть в осеннем мужском гардеробе

Правильно сформировать обувной мужской гардероб — задача непростая. Здесь легко ошибиться, купив красивые и модные туфли, носить которые просто некуда. Чтобы не потратить много денег, но закрыть все потребности, воспользуйтесь простыми советами.



Какой должна быть мужская осенняя обувь и сколько пар понадобится, чтобы чувствовать себя комфортно? Помогали разбираться в этом вопросе специалисты компании VITTO ROSSI.

Базовые модели на любой случай

Яркая и эффектная обувь, безусловно, нравится многим мужчинам. Но если нужно сформировать базовый гардероб, то лучше присмотреться к классическим моделям:

Челси. Благодаря элегантному внешнему виду и минималистическому дизайну такая обувь подходит и для офиса, и на каждый день. Носить челси можно с модными рваными джинсами и со строгими деловыми костюмами. Обратите внимание на модели универсальной расцветки — рыжие или темно-коричневые. Но если на работе приходится соблюдать строгий дресс-код, то лучше купить черные челси. Оксфорды-полуброги. Такая обувь не подходит для четких правил торжественных приемов, но для офиса, где дресс-код соблюдается не слишком строго, они идеальны. Туфли прекрасно смотрятся с джинсами и полотняными непарными брюками, а значит, подходят для повседневного использования. Лоферы. Это самая практичная и универсальная обувь, носить которую можно практически круглый год, за исключением, пожалуй, сильных холодов. Наиболее универсальны черные туфли и модель оттенка бургунди. Они подходят к большинству офисных костюмов и тем более к джинсам. Однако если офисные правила требуют ношения обуви на шнурках, то от лоферов придется отказаться, заменив их на комфортные дерби.

Городской и спортивный стиль

Собираясь купить осеннюю обувь мужскую, не забудьте о кроссовках: без них сложно представить гардероб современного парня. Для городских прогулок выбирайте максимально комфортную модель из натуральных материалов. Черные кроссовки или кеды минималистичного дизайна можно носить и в офис, создавая привлекательные образы в стиле «бизнес-кэжуал». Конечно, такое возможно, только если правила внутреннего распорядка по месту работы это позволяют.

Для создания расслабленных городских образов отлично подходят дезерты — замшевые полуботинки, в которых предусмотрено два отверстия для шнурков. Носить такие можно только в сухую погоду, однако внешне они выглядят идеально. Дезерты отлично сочетаются с повседневной одеждой и прекрасно дополняют кэжуал-сеты. Лучше всего купить полуботинки песочного или темно-синего цвета. Они освежают повседневный наряд и делают его непринужденным.