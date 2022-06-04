Собака уже давно не воспринимается как просто животное, на которое можно возложить определённые функции, например, по охране. Она по праву считается первым другом человека, которого в силу своей природы не предаст и не оставит. Доверие человека в этому животному доходит даже до того, что оно стало настоящим помощником в присмотре и уходе за инвалидами, детьми, а также надежным партнером на службе в полиции или других важных структурах, отмечают специалисты компании GoodZoo.

Собак по праву считают интеллектуальными животными, благодаря чему они были неотъемлемыми спутниками человека как в давние времена во время исследования новых земель и защите его жилища, так и сейчас при спасательных или специальных операциях по задержанию преступников. Обладая верностью, быстрой способностью к обучаемости и послушностью собаки по праву являются полноценными сотрудниками на службе многих ведомств.

Чем служебная собака отличается от остальных?

По мере приручения основные породы собак утеряли свое природное предназначение, так как в древние времена использовались в хозяйстве для помощи человеку. А в современности уже конкретно выводились для определенной деятельности, например, охоты, выпаса скота или езды.

Сегодня собаки активно помогают людям в самых разных сферах, и обозначение «служебная собака» автоматически говорит о том, что у этого животного есть «работа» и круг обязанностей, которые часто даже спасают человеческие жизни. Если быть точным, то «служебная» – это своего рода должность, которая сигнализирует о том, что собака относится к специализированным государственным органам. Она является разновидностью рабочей собаки наряду с ездовыми, пастушьими, охранными или сторожевыми, собаками-поводырями, ищейками или поисково-спасательными.

Эти рабочие специальности требуют специализированной подготовки в зависимости от возложенных обязанностей. Кроме того, для каждого типа существует своя классификация по породам. Так, например, все знают, что лучшими ищейками являются овчарки, а лайки незаменимы в упряжи. Самыми известными породами собак, которые состоят на службе у полиции являются Немецкая овчарка, Бельгийский малинуа и Доберман. В силу своей породы они устойчивы к раздражителям, адекватно реагируют на угрозу, четко выполняют команды и слушаются приказа. Доминируя при этом над противником, они ведут захват с минимальным риском для жизнедеятельности. Для достижения таких навыков подготовкой четверолапых помощников занимаются кинологи по специально составленным программам.

Служба службой, но обед – по расписанию!

Выносливость собак не поддается сомнению, но она не бесконечна. А это значит, что без должного восполнения жизненных сил через сбалансированное питание собака постепенно может хуже выполнять свои обязанности в силу недостатка энергии и питательных веществ. Если учесть, что по природе собака относится к хищникам, то для восполнения сил ее необходимо кормить в большей степени белками. Но рацион должен быть сбалансированным и по другим показателям, ведь так поддерживается здоровье шерсти, острота зрения и нюха, а также предупреждаются заболевания ЖКТ.

Сегодня для служебных собак все чаще используют готовые корма – сухие или влажные. Корм для служебных собак специально сбалансирован для полного покрытия всех потребностей организма в энергии. Возникает логичный вопрос: Какой корм лучше, сухой или влажный? Здесь следует сказать о том, что сухой корм для собак не только прекрасно усваивается, содержит много витаминов и минералов, но и дополнительно полезен для зубов собаки. Ведь его гранулы при разгрызании способствуют удалению зубного налета и профилактике зубного камня. Активная работа челюстей при пережевывании позволяет укрепить мышцы и удовлетворить жевательные потребности животного.

Что касается происхождения корма, то коммерческие сухие корма отличаются лучшей сбалансированностью витаминов и питательных веществ и являются более выгодными по ценовой политике. Кроме того, они очень удобны в использовании и могут быть легко взяты в дорогу при необходимых перемещениях в силу службы.

Именно поэтому, специалисты рекомендуют кормить собаку качественным кормом от надежного производителя. Так, например, корм Bavaro отличается высоким немецким качеством и имеет идеальные пропорции белков и жиров. Он способствует оптимальному насыщению организма энергией, повышая выносливость. Предназначен для взрослых собак с активным образом жизни и высокими физическими нагрузками. Не содержит сахара и сои, искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также имеет натуральный вкус и запах. Поэтому это прекрасный вариант для питания служебных собак.

Как нужно кормить служебных собак?

Служебных собак нужно кормить дважды в сутки через 10-12 часов: за 2 часа до рабочей активности и через час после ее завершения. Поэтому график питания составляется в зависимости от ритма службы. Относительно объема порций корма, то на упаковке зачастую представлены специальные рекомендации, которые учитывают возраст и вес собаки. Но зимой животным, которые много времени находятся на воздухе, нужно давать на 10–15% больше пищи, чем в тёплые месяцы. Ведь у них возникают дополнительные траты энергии на поддержание нормальной температуры тела.

Собака на войне

Для спецслужб собака – это один из искусных видов оружия, который бывает не заменим во время военных операций. Такие бойцы, конечно, не останавливают танки и не атакуют в открытую противника, но их острый нюх и зрение помогают обнаружить взрывчатку и предупредить о приближении противника. Помимо этого собаки на войне отлично выполняли функции связных и санитаров.

Дрессировка собак

Служебными, военными, сыскными или собаками-поводырями не столько рождаются, сколько становятся. В каждой «собачьей профессии» нужно быстро понять, что от них требуется – будь то провести через дорогу или догнать убегающего преступника. Конечно, собаки имеют инстинкты от природы, но их мастерство тщательно оттачивать при помощи тренировок с кинологами. Основное и самое важное при дрессировке собак – это навык послушания, ведь без него питомец будет неуправляем, что для служебных собак недопустимо. Послушание гарантирует большую эффективность при выполнении рабочих задач. Интересным фактом является то, что первыми специалистами по подготовке собак были дрессировщики из цирка и охотники. Но все-таки воспитание собаки лучше доверять профессионалам в этой области.