Через «Дію» можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги

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На Порталі “Дія” запустили чотири послуги для сімей з дітьми. Заяви на фінансову допомогу можна подати онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook.

Через "Дію" можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги

Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі Дія, вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або Дія.Підписом.

За його даними, можна подати наступні заяви:

  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку;
  • Допомога при усиновленні дитини;
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • Допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Соціальна допомога в Україні

У цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше ніж у 2021 році.

На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (0,5 млн осіб) у 2023 році передбачено 16,8 млрд грн. Середній розмір – 3 081,6 гривень.

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