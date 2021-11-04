Чернівецькі поліцейські викрили студента-іноземця, який підробляв тести на COVID

Оперативники міграційної поліції та дізнавачі Чернівецького районного управління поліції встановили, що 23-річний громадянин іноземної держави виготовляв фальшиві результати тестів ПЛР для безперешкодного перетину державного кордону. Підроблені довідки зловмисник збував серед своїх знайомих студентів-іноземців. Поліцейські провели обшук у помешканні порушника та вилучили речові докази його причетності до протиправної діяльності.

Злочинні дії іноземного студента викрили співробітники відділу міграційної поліції ГУНП в Чернівецькій області під час проведення цільових заходів щодо протидії порушенням законності іноземцями. Зокрема, поліцейські з’ясували: навчаючись на третьому курсі одного з буковинських вишів, іноземець налагодив незаконну схему заробітку з продажу підроблених документів.

Усвідомлюючи небезпечні наслідки таких дій, порушник виготовляв на ноутбуці довідки з негативними результатами тесту ПЛР, вносячи туди всі необхідні реквізити своїх «клієнтів». Фальшиві документи він продавав по 500 гривень.

Щоб приховати свою противну діяльність, зловмисник збував підроблені документи виключно співвітчизникам. Попри всі намагання порушника уникнути відповідальності, поліцейські викрили та задокументували факти систематичного виготовлення та продажу фіктивних довідок.

Співробітники міграційної поліції та Чернівецького райуправління поліції за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели санкціонований обшук у помешканні, яке винаймає зловмисник у Чернівцях. Правоохоронці вилучили:

— 3 ноутбуки;

— планшет;

— накопичувачі інформації;

— мобільні телефони;

— довідку з результатами тесту ПЛР з ознаками підробки;

— чорнові записи та інші речові докази.

Усе вилучене поліцейські направлять на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Наразі співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправних дій студента-іноземця, його можливих спільників і замовників підроблених довідок. Нагадуємо: за використання підроблених документів чинним законодавством також передбачена відповідальність – до 2 років обмеження волі.

Коментує: Ігор ЄРЕМІЯ — начальник відділу міграційної поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області