Чому суші популярні в Україні, а Одеса, Харків та Київ потрапили в топ 5 суші-міст світу

За останнє десятиліття суші стали популярною стравою в Україні завдяки простоті приготування та споживання. Про це свідчать дані Google Trends та Chef’s Pencil, міжнародного інтернет-журналу про їжу. У звіті, що містить глобальний рейтинг міст, журнал повідомив, що дані Google Trends дозволили йому проаналізувати пошук інформації про суші по всьому світу будь-якою мовою. У ранжованому списку країн Японія очолила світ зі 100 очками. Україна (87) та Данія (79) посіли друге та третє місця. З міст — Одеса, Харків та Київ, посіли третє, четверте та п’яте місця з 93, 87 та 86 балами відповідно.

Як зазначають в компанії Online-Sushi, риба в складі та наявність овочів роблять подібну їжу надзвичайно корисною незалежно від віку людини. Головне – дотримання рецепту та режиму зберігання продуктів, що використовуються.

Смакові якості суші дуже притягують до себе гурманів. Для кожного знайдеться улюблений рецепт, де є рис, соуси, різні сорти риби. Багато людей в Україні полюбили суші завдяки ефекту новизни, який змусив спробувати все, що є в ресторанах, присвячених саме цій страві. Спочатку суші були лише у великих містах, пізніше вони розповсюдились по всій країні.

Навіть у маленькому місті можна знайти декілька ресторанів, де суші є в меню, а деякі заклади працюють виключно з цією стравою. Роли можна замовляти з доставкою додому завдяки зручності споживання, що не притаманне багатьом іншим стравам.

Для отримання найбільшого задоволення та користі від суші експерти рекомендують обов’язково з’їсти готові порції протягом однієї-двох годин. Так смакові якості окремих компонентів будуть збережені. Суші можна їсти під час схуднення без будь-якої шкоди для фігури. Довіртеся майстрам з приготування ролів, спробуйте кожен рецепт, який доступний зараз.

Причини популярності суші

Варто відзначити п’ять причин, які зробили суші популярними в Україні:

велике різноманіття. В меню кожного ресторану можна знайти велику кількість різновидів страви залежно від інгредієнтів та способів приготування. В ролах можуть використовуватися навіть м’які сири та курятина. Суші закручуються листям назовні та всередину;

оригінальний смак. Головне в цьому випадку – здивувати того, хто буде їсти страву. Наприклад, до риби з рисом додається сир, м’ясо та незвичний японський соус, здатний зробити смак відмінним від того, до якого раніше звикли;

екзотичність. Для жителів України суші завжди залишатимуться японською стравою, яку можна їсти як на свята, так і в повсякденному житті, щоб підняти настрій. Самостійне приготування також розглядається як добрий варіант;

оптимальні порції. Ресторани готують роли так, щоб клієнт наїдався без надмірного споживання;

користь. Завдяки свіжим та натуральним компонентам суші є першим вибором для тих, хто бажає скинути зайву вагу і при цьому смачно їсти.

Ви можете самі вибрати свій варіант вже зараз, не виходячи з дому.

Наприклад суші в Києві доставляються в будь-яку частину міста цілодобово – варто лише вказати кількість, заплатити карткою та чекати, схожа ситуація й в інших. містах країни.