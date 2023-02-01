Чому у котів з’являються ковтуни

Поява ковтунів у котів – це дуже розповсюджена проблема. Особливо у тих порід котів, які мають довгу шерсть. Доволі часто грумінг Київ шукають саме власники котів, які страждають від заплутаною шерсті. Бо ковтуни насправді не просто псують зовнішній вигляд кота, а й несуть загрозу для його здоров’я, зазначають спеціалісти салону MasterZoo.

Ковтуни – це грудочки шерсті, що заплуталася у щільні кульки. З’являються вони найчастіше в паху, на лапах, шиї, хвості та поряд з вухами тварини. Існує така думка, що ковтуни можуть бути лише у тих котів, за якими погано доглядають господарі. Тобто, яких вчасно не купають та не розчісують. Але це помилкова думка, вважають експерти MasterZoo. Бо на те, що у кота можуть виникнути ковтуни, впливає багато різних факторів:

Недостатній догляд за шерстю кота. Генетична схильність. Особливості породи. Надмірна сухість шерсті та шкіри кота. Нестача вітамінів та корисних елементів в організмі. Паразити та інфекції.

Чому так важливо, щоб у кота не було ковтунів? Бо вони не лише псують їх зовнішній вигляд та відчуваються під час того, як гладити тварину. Ковтуни щільні. І вони не дають нормально функціонувати шкірі під ними. Вони стягують шкіру та завдають коту біль та дискомфорт. Від того, що шерсть заплутана щільно, шкіра під ними починає пріти і з’являється подразнення. Навіть можуть з’явитися ранки. Мокра шерсть не висихає достатньо, що сприяє розвиненню бактерій та інфекцій. В них застрягає сміття, а якщо кіт гуляє на вулиці, то ще й палички та гілочки, які можуть поранити тварину.

Що робити, щоб запобігти появі ковтунів

Зазвичай ковтуни треба видаляти з шерсті кота. І робити це треба правильно, щоб не поранити і не завдати болю тварині. Тому найкращим варіантом буде звернутися до найближчого грумінг салону або ветклініки https://salon.masterzoo.ua/, де фахівці зможуть видалити ковтуни та надати рекомендації по догляду. Також треба регулярно стежити за шерстю кота, розчісувати його, купати та підстригати, зазначають в MasterZoo.

Для гарної шерсті та підтримання здоров’я кота треба годувати його якісним кормом, що містить усі необхідні елементи, використовувати спеціальні лосьйони і шампуні для шерсті і проводити профілактику від бліх та інших паразитів. Саме комплексний та постійний догляд за шерстю улюбленця дозволить запобігти появі ковтунів та інших проблем з самопочуттям кота. Наприклад, тим, що коти з’їдають багато шерсті, як вилизуються.