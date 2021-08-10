Что делать, если угнали машину: порядок действий

За последние 5 лет количество угонов в Украине ощутимо снизилось — с 8255 случаев в 2016 году до 3152 инцидентов в 2020 году. Несмотря на положительную динамику, жителям крупных городов расслабляться не стоит: в Харькове, Киеве и других мегаполисах ежедневно фиксируется несколько попыток похищения авто. Угонщики предпочитают иномарки среднего класса: в лидерах 2021 года автомобили марок Toyota, Mazda, Kia, Honda и Hyundai.

Шаг 1: вызовите полицию

Если вы не обнаружили автомобиль на месте стоянки, предпримете ряд срочных мер. В первую очередь вызовите полицию для составления протокола: позвоните по номеру 102, сообщите о совершенном угоне и продиктуйте ключевую информацию о своем авто. Сообщите марку, модель, госномер, VIN-номер, особые «приметы» (цвет, тюнинг, наклейки, вмятины и пр.).

Совет: перед звонком в полицию убедитесь, что автомобиль действительно угнан. Возможно, его увез эвакуатор на штрафстоянку или взял покататься владелец запасного комплекта ключей.

Шаг 2: позвоните в страховую компанию с места происшествия

Второй шаг — уведомить свою страховую компанию в течение 1–3 часов с момента обнаружения пропажи и озвучить информацию об автомобиле, обстоятельствах происшествия и договоре страхования КАСКО. Если автомобиль не найдут в течение 2–4 месяцев, страховщик выплатит компенсацию в размере его оценочной стоимости, уменьшенной на 10 или более процентов (франшиза и амортизация).

На заметку: срок уведомления страховщика указан в договоре. К примеру, в UNIQA.ua клиент должен позвонить в течение 1 часа.

Шаг 3: содействуйте в расследовании полиции и страховой компании

Пока ждете приезда сотрудников полиции и представителя страховщика, не теряйте времени даром. Опросите соседей по парковке и других возможных свидетелей: вполне вероятно, кто-нибудь из них находился поблизости в момент угона и что-то услышал или увидел. Осмотритесь, возможно рядом есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать факт угона вашего авто и лицо угонщика. Видео поможет полиции ускорить поиски автомобиля.

Важно: страховка КАСКО сработает, если авто угнали без ключей в салоне при включенной противоугонной системе.

Шаг 4: подайте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела

В течение 1–3 дней после угона сходите в отдел полиции и напишите заявление, на основании которого правоохранительные органы возбудят уголовное дело. В дальнейшем для получения компенсации по программе полное или частичное КАСКО вам потребуется выписка из Единого реестра досудебных расследований Украины, подтверждающая наличие уголовного дела по угону вашего авто.

Шаг 5: напишите заявление в страховую компанию на получение выплат

Заявление на выплату при угоне авто — важный документ, без которого вы не сможете получить страховую выплату по КАСКО. Стандартный бланк можно скачать с сайта страховщика и распечатать или получить в офисе компании. Впишите в заявление информацию о себе и свидетелях (ФИО, контакты), а также свои банковские реквизиты. Подробно опишите обстоятельства, при которых было угнано авто.

Шаг 6: подайте документы в страховую компанию

В течение 7 дней принесите в офис страховщика пакет документов: заявление, свой паспорт, техпаспорт авто, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто, справку из полиции, свидетельство о присвоении ИНН и договор страхования машины от угона и повреждений.

Совет: следите за ходом урегулирования: периодические звоните своему менеджеру или получайте информацию через личный кабинет онлайн (при наличии сервиса).