Covid-19 меняет привычки в одежде и в обуви — теперь в тренде удобство и комфорт

Коронавирус и связанные с пандемией карантинные ограничения, внесли серьезные коррективы в выбор одежды людьми. Потому что, когда нам не нужно выступать в конференц-зале или на торжественных мероприятиях, тактильность и комфорт преобладают над шелковыми рубашками, костюмами и туфлями на шпильке.

Когда прошлой весной власти отправили граждан домой в карантин, это многое изменило. Повседневный дресс-код и все восприятие хорошего стиля, офисного декора и официальной формы также изменились. Люди не просто носили дезинфицирующее средство для рук и маски. Они также позволили себе носить мягкие штаны и выходить за рамки условностей одежды, отмечают эксперты компании Eobuv.

До пандемии люди часто носили одежду, которая была призвана обтягивать тело и демонстрировать его. Для женщин, например, туфли на высоком каблуке и сапоги были почти обязательным атрибутом. А сейчас на передний план вышли удобство и комфорт, поэтому лидером продаж стали женские кроссовки, а модельная обувь была спрятана подальше.

“Жизнь в изоляции во многом заострила наше внимание на физических аспектах одежды. Когда нам не нужно показывать «кто мы» внешнему миру, мы лучше осознаем, когда чувствуем себя наиболее комфортно. Предыдущая проблема, что все, что мы носили, было «взглядом», исчезла. Теперь одежда — это чувство, и поэтому крой, текстура и материалы становятся важными, как никогда раньше. То, что мы носим, ​​должно быть мягким и оставлять место для повседневной жизни, в которой границы между работой, школой, досугом и семьей теперь пересекаются” — отмечает Эльза Скьольд, доцент кафедры дизайна и устойчивого развития Школы архитектуры и дизайна Королевской Датской академии изящных искусств.

Covid-19 ускорил многие из тенденций, которые уже были на старте и до этого. От корпоративной экономики и мобильного рабочего места до онлайн-обучения и отдыха. А в области моды то, что раньше называлось спортивным отдыхом (когда мы носили кроссовки с костюмом или когда под платьем вместо колготок использовались штаны для йоги), пошло еще дальше. Теперь комфорт — это новая крутизна, а удобство — несомненный фактор гигиены.

И дело не только в удобной обуви, которая имела исключительно благоприятные условия в 2020 и 2021 годах. Так называемая тенденция Gorpcore, которая возникла до коронавируса, стала доминирующей тенденцией карантина.

Название Gorpcore происходит от сборника Good Ol ‘Raisin & Peanuts — классической американской закуски для перелетных птиц и любителей активного отдыха. Когда Covid-19 закрыл бары, рестораны и танцполы, люди увидели природу как место, где можно медитировать, заниматься спортом и общаться.

Вот почему сейчас покупают удобную одежду вместо одежды для городских джунглей, а бренды уличной одежды и известные дома моды сотрудничают с популярными спортивными брендами.

Эксперты подтверждают, что после пандемии практичная и уютная одежда перекочевала из наших домов в журналы мод.

Тенденция носить одежду для бега, теперь стала общепринятой на собраниях Zoom и в Instagram, вошло в привычку носить худи, леггинсы или большой уютный трикотаж с кроссовками. Даже носки разрешили носить с сандалиями, потому что теперь это считается красивым.

Эксперты считают, что там, где раньше было большое несоответствие между идеалами моды и одеждой «реальных людей», внешние полюса сдвинулись ближе друг к другу — а теперь даже перекрываются.