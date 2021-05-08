Гид потребителя: регулируемые ножки для мебели и их основные особенности

При выборе мебели особое внимание нужно уделить фурнитуре. Опоры во многом определяют удобство и срок эксплуатации изделий. Например, от них зависит предельно допустимая нагрузка, безопасность, мобильность.

Эксперты «Тиско Украина» рекомендуют выбирать ножки, которые можно регулировать по высоте. Их конструкция прочная и надежная, так как изготавливается из стали, из этого материала делают также заглушки для труб, функция которых — предотвращение утечки.

Преимущества регулируемых опор

Обычные опоры не таки удобны в эксплуатации, как регулируемые. Последние всегда можно подстроить под высоту другой мебели или рост человека. Это может положительно сказаться не только на комфорте, но и на здоровье, так как отпадет необходимость сутулиться или, наоборот, тянуться.

Мебельные ножки регулируемые специальными винтами, практично устанавливать на детскую мебель. С ростом ребенка, их будет достаточно подкрутить, чтобы высота мебели стала оптимальной. Это еще и экономичное решение, ведь на нужно тратить деньги на обновление мебели.

Такие опоры позволяют также «играть» с пространством. Если хочется наполнить его воздухом и сделать просторным, то мебель нужно поднять. Если хочется камерный интерьер, наполненный уютом, — то, наоборот, опустить.

Основные виды

Фото: https://zaglushka.com.ua/catalog/zaglushki/zaglushki-kvadratnye/

По форме опоры бывают прямыми, изогнутыми и роликовыми. Первые считаются стандартными, но при этом они являются самыми прочными и рассчитаны на большую нагрузку. Изогнутые привлекают своим красивым дизайном, но на них можно устанавливать только легкую мебель. Роликовые опоры обеспечивают мобильность мебели, так как оснащены колесиками. Они подходят для компьютерных кресел и журнальных столиков.

Отличаются ножки и по своим размерам. Изделия 50–60 мм подходят для кухонной мебели и журнальных столиков. Опоры до 90 мм предназначены для стеллажей. А вот самые высокие ножки, от 90 мм до 850 мм, подходят для столов.

Рекомендации по выбору

К выбору ножек для мебели нужно подходить максимально ответственно, поскольку они выполняют несущую функцию. Фурнитура должна выдерживать высокую нагрузку. При этом если вес мебели довольно большой, от изделий изогнутой формы лучше отказаться в пользу прямых.

Перед покупкой, опоры нужно проверить на наличие каких-либо дефектов. Любые вмятины, трещины, царапины негативно влияют на срок службы изделия, а также на его эксплуатационные характеристики. Поэтому покупать их не стоит, даже если продавец обещает снизить стоимость.

Важно, чтобы ножки подходили под стилистику мебели. Но при этом они не должны иметь слишком вычурный дизайн. Поскольку если одна такая ножка вдруг выйдет из строя, найти ей подходящую замену будет весьма проблематично. Придется менять весь комплект, а это экономически нецелесообразно.