Працевлаштування людей з інвалідністю: що зміниться для роботодавців із 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні вступають у дію нові квоти та фінансові правила для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю.

З 1 січня 2026 року в Україні набувають чинності зміни до законодавства про забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Нові правила встановлюють обов’язкові квоти для роботодавців та фінансову відповідальність у разі їхнього недотримання. Про це повідомив «Главком» з посиланням на Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю» №4219-ІХ .

Згідно із Законом України №4219-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», з 2026 року всі роботодавці зі штатом від 8 осіб зобов’язані створювати робочі місця для людей з інвалідністю.

Передбачені такі квоти:

1 робоче місце – для роботодавців зі штатом від 8 до 25 працівників;

4% робочих місць – для роботодавців зі штатом понад 25 працівників;

2% робочих місць – для підприємств, основна діяльність яких пов’язана з оздоровленням, реабілітацією, навчанням або доглядом за людьми з інвалідністю.

Роботодавці, які не виконали ці вимоги, повинні сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Розмір внеску розраховується як 40% середньомісячної зарплати на одного працівника, помножене на кількість місяців у кварталі та різницю між нормативом і фактично працевлаштованими особами з інвалідністю.

Нові норми передбачають і соціальний супровід для роботодавців та працівників з інвалідністю, щоб інтеграція на робочому місці була максимально ефективною та безпечною.