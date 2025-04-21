Державна реєстрація смерті: як відбувається процедура

Підтвердження факту смерті людини є важливою юридичною процедурою, яка регулюється відповідним законодавством.

Фахівці Південного міжрегіонального управляння Міністерства юстиції розповіли, як відбувається державна реєстрація смерті в Україні.

Куди треба звертатися для державної реєстрації смерті

Фахівці зазначили, що реєстрацію смерті здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції. Також цю функцію можуть виконувати виконавчі органи міських, сільських, селищних рад та ЦНАП.

Заява про державну реєстрацію смерті подається до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника.

Які документи є підставою для реєстрації смерті

За словами експертів, підставою для проведення державної реєстрації смерті є:

лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о);

фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о);

лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

рішення суду про оголошення особи померлою;

рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;

повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;

повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Фахівці пояснили, що державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб.

Коли видають свідоцтво про смерть

У Мін’юсті зазначили, що державна реєстрація смерті проводиться в день звернення.

«Після внесення даних до Державного реєстру актів цивільного стану громадян заявнику видається Свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання», – йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що заяву про державну реєстрацію смерті треба подати не пізніше трьох днів з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть – не пізніше п’яти днів.

«Якщо заява про державну реєстрацію смерті надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті, то державна реєстрація проводиться за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть встановленої форми за заявою на загальних підставах, але після перевірки наявності державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян», – йдеться у повідомленні.

Чи можна встановити факт смерті людини через суд

Фахівці пояснили, що державна реєстрація факту смерті, встановленого у судовому порядку, проводиться за заявою осіб, що були заявниками при розгляді судом справи, а також спадкоємців померлого за їх зверненням в день отримання рішення суду.

У разі направлення судом рішення про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території (ТОТ) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення реєстрація смерті проводиться в день надходження копії такого рішення без звернення будь-якої особи.

«Якщо державна реєстрація смерті проводиться на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, надісланого судом, свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану», – йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо громадянин України помер за кордоном

У випадку, якщо смерть українця відбулася за кордоном, її реєстрацію можна здійснити:

у консульській установі або дипломатичному представництві України в іншій країні;

в компетентних органах реєстрації актів цивільного стану тієї держави, де сталася смерть.

Дзеркало тижня