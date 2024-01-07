Для українців створили чат-бот для скарг на зачинені укриття

Проблема зачинених укриттів під час тривог досі існує.

Українці можуть поскаржитися на зачинене чи відсутнє укриття через спеціальний чат-бот. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

“Якщо ви зіштовхнулись з подібною ситуацією, вам не потрібно шукати кого тегнути в коментарях, для цього є простий бот, в якому ви можете залишити всі дані”, – пояснив він.

За словами заступника міністра, протягом хвилини після заповнення форми в боті, в міністерство приходить сповіщення, яке одразу йде в роботу і відпрацьовується.

“Що важливо: всі скарги буду дивитись особисто. Також, одразу це все буде перенаправлятись прямо до відповідальних на місцях”, – додав він.