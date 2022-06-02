Для захисту власних домівок в українців має бути зброя,– Міністр внутрішніх справ

У кожного українця вдома повинна бути зброя для захисту своєї домівки. Зараз в парламенті готується до 2-го читання Закон про обіг цивільної зброї

Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна .

«Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброїв великих містах.Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях», — розповів очільник МВС.

Щодо врегулювання цього питання Денис Монастирський наголосив, що зараз в парламенті готується до 2-го читання Закон про обіг цивільної зброї.

«Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до 2-го читання. Обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція — для захисту власної домівки в українця має бути зброя», — повідомив міністр.