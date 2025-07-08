МОЗ анонсував безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини

Україна уклала договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини, що є важливим кроком для системи громадського здоров’я

З наступного року Україна вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), передбачену національним Календарем щеплень, для дівчат віком 12-13 років. Про це пише «Главком» з посиланням на міністерство охорони здоров’я.

«Два високоонкогенні типи вірусу – 16 і 18 – спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, 7 з яких є високоонкогенними», – нагадують у МОЗ.

Водночас безкоштовне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюється у 75 країнах, а вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

Важливість профілактичної вакцинації проти ВПЛ:

Україна гармонізує Календар профілактичних щеплень відповідно до міжнародних підходів;

Профілактична вакцинація покликана зменшити захворюваність на рак шийки матки та інші хвороби, пов’язані з ВПЛ;

Вакцинація рекомендована до початку статевого життя, бо саме в такій ситуації вакцина має найвищу ефективність, якщо її застосовувати до інфікування.

Перші поставки вакцини очікуються наприкінці 2025 року, повідомили у відомстві, наголосивши, що закупівля здійснена за механізмом керованого доступу, який дозволяє отримати препарати за вигідною ціною завдяки прямим перемовинам з виробником.