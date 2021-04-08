Журналіст з Данії Йоганнес Вамберг Андерсен став зіркою соцмереж після того, як не витримав і почав відмивати вагон потяга, яким мав їхати, придбаною задля цього шваброю. Тепер українці обурюються бездіяльністю керівництва «УЗ» і заявляють: «Вам має бути соромно».

#Букви розповідають, хто цей герой, що взявся боротися з залізничним брудом, і чого він домігся своїм вчинком.

Усе почалося минулої неділі, коли Йоганнес опублікував у соцмережах допис, на якому можна побачити, як він із мийним засобом в кишені та шваброю в руках намагається відмити вікна одного з вагонів потяга “Ізмаїл-Київ”.

Допис чоловік супроводив підписом “З Великоднем! Прибирати “УЗ” непросто, але це потрібно зробити, так?”.

Анастасія Печенюк, журналістка