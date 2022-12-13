До реєстру програми «Доступні ліки» додали два напрями

У перелік входять 462 лікарські засоби.

Оновлений реєстр програми медичних гарантій “Доступні ліки” налічує 462 лікарські засоби.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

З них 149 є повністю безоплатними, а 313 можна отримати, доплативши.

“Це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії”, – зазначили у МОЗ.

Також в програму було додано два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.

Зазначимо, для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Національного переліку лікарських засобів надаються безоплатно на весь період лікування. Нацперелік містить назви основних безпечних лікарських засобів із доведеною ефективністю, які використовуються під час лікування проти найпоширеніших захворювань в Україні.

Медзаклади закуповують ліки з Нацпереліку самостійно. До нього входять понад 400 препаратів (проти серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання, інфекційних захворювань, хвороб кістково-м’язової системи, хронічних захворювань нирок тощо).

Нагадаємо, Україна буде закуповувати ліки від спінальної м’язової атрофії “Рисдиплам”. // LB.ua