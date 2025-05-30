Допомога після загибелі військового: Кабмін змінив порядок виплат сім’ям

Кабмін затвердив зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним, резервістам та членам їхніх сімей.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

В оновленому документі вказано, що у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби або пов’язаних з проходженням військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть.

Зауважимо, що раніше відлік вівся від дати смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть. Аналогічні норми поширюються на військовозобов’язаних та резервістів.

Ц постанова буде врегульовувати ситуації з невпізнаними особами. Якщо військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста спочатку не було ідентифіковано, а згодом встановлено його особу, то днем виникнення права на допомогу стає дата внесення відповідних змін до актового запису про смерть.

Для осіб, зниклих безвісти, чию смерть пізніше зареєстрували офіційно, правом на допомогу можна скористатися з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

“Постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану. Міноборони та інші державні органи за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки отримали можливість самостійно визначати порядок і умови виплати допомоги у разі загибелі військовослужбовця під час виконання службових обов’язків у період воєнного стану,” – сказано у повідомленні.