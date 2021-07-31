Екс-секретар СНБО Олександр Данилюк: Вся система влади побудована на маріонетках

Я не бачу сенсу обговорювати дії Милованова. Ця людина є повністю залежною без права на власну думку.

В особистій розмові Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента – зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб. А потім запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка. Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу Президента.

Вся система влади зараз побудована на маріонетках. Маріонетки очолюють конкурсні комісії, суди, органи державної влади. Керівництво країни пишається цим. І хоче, щоб директор Бюро економічної безпеки також був кишеньковим. А я не раз доводив, що не прогинаюся ні під кого.

Знявши мене з конкурсу на директора БЕБ під відверто ідіотським приводом мого американського диплому, Офіс Президента «дав у штангу». Саме тому вчора на святкуванні мого Дня народження з’явився Милованов. Саме тому Офіс намагається через медіа представити це все як мій особистий конфлікт з Миловановим.

У мене немає і просто не може бути конфлікту з Миловановим. У мене є конфлікт із його господарями. Конфлікт із керівниками країни щодо суті їхньої політики.

Я вважаю, що зараз пояснення має давати Зеленський.

Де пояснення президента Зеленського щодо трешу з кумедним викраденням Чауса ГУРівцями з Молдови та СБУшниками у Вінниці? Де пояснення Зеленського щодо провалу міжнародної політики, що зокрема призводить до запуску «‎Північного потоку – 2»‎? Де пояснення Зеленського щодо слів лідера його фракції про ядерний шантаж або поворот на Схід? Де пояснення Зеленського щодо саботажу конкурсу на голову САП? Де пояснення щодо втручання Єрмака у конкурс на посаду директора БЕБ?

Я і суспільство вимагаємо пояснень та відповідей на ці важливі питання.

А фунти нехай спілкуються з фунтами…

Олександр Данилюк