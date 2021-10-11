«Евробляхи» могут не поставить на учет и конфисковать даже после растаможки

На водителей заводят уголовные дела. Владельцу придется побегать по судам и потратиться, чтобы доказать свою невиновность

Для некоторых автомобилей на еврономерах факт прохождения льготной растаможки не увенчался долгожданной легализацией и вручением украинских номеров: их изъяли в ходе экспертизы в МРЭО. Как рассказал UBR.ua юрист ОО «Авто Евро Сила» Иван Казачук, минимум одна евробляха в день сталкивается с подобной ситуацией, когда на этапе постановки машины на учет и в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.

Вердикт – неутешительный: автомобиль конфискуют, а на владельца заводится уголовное дело.

Ржавчина съедает номера

Эксперты рынка говорят, что «после драки кулаками не машут» и важно проверять, что покупаешь. Но и успокаивают, что не всегда повреждение VIN-номера свидетельствует об умышленных действиях со стороны продавца или владельца. Часто влияние оказывают различные естественные факторы, например, коррозия.

«Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы есть, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер», – говорит Иван Казачук.

В случае возникновения каких-либо сомнений, юрист рекомендует обратиться к специалисту с соответствующей квалификацией, который подскажет, нужно ли пробовать очистить номер различными химическими реагентами, чтобы все символы были читабельными. А также поможет найти дублирующие таблички.

На водителей заводят уголовные дела

Бывают ситуации, когда выявленные недостатки при попытке идентифицировать номер в МРЭО – несущественные, и там могут разрешить забрать автомобиль, чтобы получить дополнительные справки, экспертизы, подтверждающие VIN-код, и затем прийти на дооформление. Но это скорее редкость, чем правило.

В целом уделять столько внимания VIN-номеру еще до начала растаможки эксперты призывают прежде всего из-за того, что в случае выявления каких-то более существенных проблем во время экспертизы, как, скажем, повреждение, отсутствие или врезание VIN-кода, водитель подводится под уголовное дело.

Тогда же конфискуют автомобиль и уплаченные при растаможке деньги водителю никто не вернет.

«Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в Сервисных центрах, когда поздно что-либо делать, потому что согласно законодательству при выявлении «перебитого» номера, сотрудники МВД должны изъять авто«, – отмечает Казачук.

Дело в том, что евробляха за весь период пребывания в стране нигде, кроме МРЭО экспертный осмотр не проходит. Задача таможни, в свою очередь, заключается только в том, чтобы сверить номер кузова с тем, который значится в документах, и вдобавок возможно проведение поверхностного осмотра, но не более.

На сертификации транспортное средство также проверяют, но только на соответствие безопасности эксплуатации.

«Поэтому, согласно нашим законам, полноценная проверка осуществляется только на этапе постановки на учет. Получается, что машина проходит все этапы растаможки, и уже при осмотре сертифицированным экспертом при постановке на учет можно узнать, что были какие-то вмешательства или код поддельный», – заметил в беседе с UBR.ua глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

После того, как приезжает полиция и открывается уголовное дело, человеку нужно будет доказывать все его обстоятельства, как оно произошло, и уже в судебном порядке доказывать свою невиновность.

При покупке номера никто не сверяет

Причин возникновения проблемы может быть несколько: или на автомобиль утеряны документы, поэтому по настоящему VIN-коду он зарегистрированным быть не может, либо же машина все же краденая. И скорее всего ситуация возникла еще в Польше или Литве, где евробляха была изначально зарегистрирована.

«Там также нет такого понятия, как обязательный экспертный осмотр. Когда, например, в Польше вы переоформляете машину, никто даже не выходит на нее посмотреть. Там просто делают договор купли-продажи, выдают новые документы и автомобиль едет. Поэтому вообще неизвестно, когда эта манипуляция с VIN-кодом была сделана», – говорит Бучацкий.

Но чем старше машина, предупреждает эксперт, тем легче переделать VIN-код. В более новых моделях номер кузова может быть выбит на 10-12 разных точках в автомобиле: будет основной номер и дублирующие его. Все зависит от модели.

Что делать со старыми евробляхами

Вариантов разрешения ситуации может быть две. Если причина заключается в естественных изменениях, тогда делается экспертное заключение, которым подтверждается, что стороннего вмешательства не было и номер кузова действительно «сгнил» природным способом.

Далее человек обращается в уполномоченные организации, которые этот VIN-номер дублируют на другом месте кузова, и автомобиль с соответствующей отметкой в регистрационных документах продолжает ездить.

«Если было вмешательство и VIN-код поддельный, здесь основной задачей будет доказать, что это сделал не нынешний владелец, и что он лишь стал жертвой ситуации, поскольку купил машину думая, что она легальная», – подчеркивает глава Института исследований авторынка.

Если после этого подтвердится, что автомобиль не находится в розыске в Интерполе и на машину не будет претендовать ее предыдущий владелец, а суд признает человека пострадавшим, то он может обязать поставить эту машину на учет с соответствующей отметкой об изменении номера кузова.

Однако стоит помнить, что судебные дела в Украине могут затягивать не на один год, а также требовать дополнительных денег на адвоката.

«От штрафа в 170 тыс. грн владелец евробляхи в данном случае застрахован, потому что это штраф за то, что автомобиль не был растаможен. А здесь выходит такая ситуация, что человек растаможился, но потом не смог поставить машину на учет из-за таких вот моментов по VIN-номеру», – утверждает Казачук.

Он уверен, что в вопросах безопасности водителям стоит всегда брать инициативу на себя, изучать свой автомобиль до каких-либо действий с ним: будь то покупка или растаможка, чтобы не попасть впросак.

Автор: Алисия Педякшева