У столиці літнього сезону 2021 року підготовлено та відкрито 14 пляжів. Про це інформує КП «Плесо». Так, у Дніпровському районі для киян працюють 9 пляжів: «Молодіжний», «Венеція», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Веселка»; в Оболонському районі 2 пляжі – «Вербний», «Пуща-Водиця»; у Деснянському районі 2 пляжі – «Чорторий», «Троєщина»; у Голосіївському районі – пляж «Галерна».

Звертаємо увагу, що інформацію про статус пляжів можна відстежувати за прапорами, які розміщені на кожному муніципальному пляжі столиці (зелений – купання без обмежень, жовтий – купатися не рекомендовано, червоний – не купатися), а також на новому офіційному сайті КП «Плесо»: .

Так, за інформацією КП «Плесо», станом на 30 червня, у Києві тимчасово не рекомендується купатися на пляжах: «Веселка», «Тельбін», «Вербне», «Пуща-Водиця», «Троєщина». Зазначається, що погіршення якості води спричинено спекою, яка трималася у Києві останніми днями. Наразі фахівці проводять додаткові дослідження води.

Нагадуємо, що загалом на пляжах столиці облаштували 26 рятувальних постів. Оперативні чергові та рятувальні підрозділи перебувають на постійному чергуванні та готові до реагування. Безпосередньо на рятувальних постах у межах пляжів чергують близько 150 лайфгардів «Пляжного Патруля». Лайфгарди здійснюють постійне спостереження за водою, а також спільно із поліцією стежать за громадським порядком та безпекою.

Міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» цього року отримали дев’ять міських пляжів: «Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Веселка», «Венеція», «Молодіжний», «Галерна», «Чорторий» і «Троєщина». Відзнака дається раз на рік. Пляжі, які отримали «Блакитний прапор», вносяться в лист міжнародної туристичної організації як рекомендовані для відвідування та відповідають 33 критеріям.

Джерело: КМДА