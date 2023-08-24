Три основні причини по яким люди купляють вживані смартфони

Купівля вживаного мобільного телефону – це новий тренд та стимул для збереження навколишнього середовища та часто значна економія коштів, хоча є кілька підводних каменів.

Багато хто, особливо з молоді, мріє про власний айфон чи преміум андроїд-смартфон. Але купити айфон чи Самсунг останніх моделей може собі дозволити далеко не кожен. Часто люди йдуть на те, щоб придбати айфон, що вже був у використанні.

Відповідно до дослідження, фінансованого агентствами з охорони навколишнього середовища, використання вашого мобільного телефону, навіть якщо ви заряджаєте його щодня протягом кількох років, спричиняє незначний вплив на навколишнє середовище та клімат порівняно з його виробництвом. Тому найпростішим способом зменшити вплив на навколишнє середовище є придбання вживаного телефону замість нового або використання нового мобільного якомога довше.

Дехто вважає, що купувати такий гаджет не має особливого сенсу. Що вживаний смартфон не буде працювати як слід, виглядатиме жахливо та зламається швидше, ніж можна цього очікувати. Проте, якщо підійти до придбання такого пристрою відповідально, можна знайти чудовий варіант набагато дешевше.

Головне чітко розуміти, чи варто купувати вживаний пристрій?

Причини по яким купляють вживані смартфони

Оскільки смартфон став більш зрілим продуктом, різниця між новим телефоном і моделлю кількох років також менша, ніж це було раніше. Це означає, що більшості людей добре підійде трохи старша модель. Інтерес до збереження навколишнього середовища і, можливість заощадити кілька сот гривень створили ринок вживаних мобільних телефонів. Ряд компаній і деякі оператори мобільного зв’язку скористалися інтересом і пропонують вживані телефони, перевірені та відновлені для використання новим клієнтом.

Той факт, що телефон перевірено та очищено від налаштувань та інформації попереднього власника, є перевагою, якщо ви купуєте телефон у серйозного дилера. Ще одна перевага полягає в тому, що існує менший ризик викрадення телефону або того, що він заблокований для входу попереднього користувача, і тому неможливий для використання.

Але найбільшою перевагою покупки вживаного телефону в магазині є, мабуть, те, що на вашу покупку поширюється дія Закону про споживчі покупки так само, як якщо б ви купили новий мобільний телефон.

Але про що ви повинні подумати, це те, що закон поширюється на заводські помилки. Неможливо скаржитись на те, що можна вважати нормальним зносом.

Більшість магазинів, які спеціалізуються на вживаних смартфонах, мають певну систему рейтингів, щоб описати стан телефону та будь-які недоліки, які він може мати. Опис має відношення до того, що ви можете оскаржувати, тому варто приділити трохи часу, щоб ознайомитися з тим, що означає рейтинг компанії.

Для того, щоб позбавитися сумнівів та надати перевагу вживаному смартфону, достатньо розглянути головні переваги. Тобто, що саме отримує користувач від покупки, наприклад, б/у айфону. Переваги полягають у наступному:

Перша перевага – це, звісно, ціна. Новий пристрій буде коштувати досить дорого. Вживаний, наприклад, якщо «постарішав», виявиться набагато дешевшим;

Конструкція залишається перевіреною. Як правило, телефон, що вже був у використанні, вже ретельно перевіряли та тестували. Це робив попередній власник, тобто навіть якщо були якісь дефекти, тоді їх вже виправив попередній власник. Чи, навпаки, таких дефектів не було, тому телефон служитиме довгі роки поспіль;

Також не варто забувати про підтримку екології. Бувають випадки, коли дійсно краще купити той пристрій, що вже мав власника. Давши електроніці друге життя, тим самим подбати про планету.

З вищевказаного можна зробити висновки, що той же айфон, що вже був у вживанні, являється тим же повнофункціональним телефоном. Але при цьому вартість нижча, ніж ціна за новий гаджет.

Разом з тим, ніколи не буде зайвим перевірити в якому технічному стані знаходиться пристрій. Перед тим, як купити, краще оцінити все, що тільки можливо. Зателефонувати комусь, зробити кілька знімків, відправити кілька повідомлень та завантажити щось з мережі.

Який айфон купити, вирішувати майбутньому власнику

Для того, щоб вибрати та купити б/у смартфон, сьогодні не доведеться нікуди їхати. Все можна зробити набагато простіше, якщо звернутися до спеціалізованого онлайн-магазину. У каталозі багатьох з них представлені різні моделі айфонів, самсунгів та інших моделей, серед який знайдеться така модель, яка стане самим оптимальним варіантом. Загалом Apple дозволяє своїм телефонам отримувати оновлення протягом більш тривалого періоду часу, ніж виробники мобільних телефонів Android. Крім екологічного аспекту, шанс отримати дешевший телефон, очевидно, є рушійною силою для покупки вживаного.