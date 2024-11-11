Самые вкусные кремовые супы: топ осенних рецептов

Осень — самое время наслаждаться потрясающими супами кремовой консистенции. Тем более, что основой для них могут выступать сезонные овощи: тыква, перцы, грибы и многое другое. Повара приводят топ рецептов крем-супов, которые могут стать для кого-то любимыми.

Совет: чтобы процесс был быстрым, а консистенция готового блюда — радовала однородностью, важно запастись необходимыми инструментами. Понадобятся острые ножи, хорошая кастрюля, а также придется возможно купить погружной блендер. Именно он перебьет суп до однородной массы.

Яркий суп из тыквы

Для его приготовления вам понадобится:

тыква — 400 г;

куриный бульон — 500 мл;

сливки — 60 мл;

мускатный орех — щепотка;

соль — по вкусу.

Готовый суп получится ярким и по-осеннему красивым. Разнообразить цветовую гамму на финише можно будет веточкой свежей зелени. Процесс приготовления достаточно прост.

Сначала необходимо запечь в духовке тыкву до мягкости. Желательно делать это при температуре не выше 150 °C. Готовый запеченный овощ должен полностью прокалываться деревянной зубочисткой.

После этого кусочки запеченной тыквы укладывают в куриный бульон и доводят до кипения. Следующий этап — приготовление кремовой массы. Для этого тыкву с бульоном взбивают блендером до однородности. Сюда же добавляют сливки, мускатный орех и соль по вкусу.

Совет: если хотите сделать подачу блюда интересной, запекайте небольшие тыквы по 15-18 см в диаметре. По окончании процесса мякоть из них можно вынуть, а сами плоды использовать как тарелки для супа.

Томатный крем суп

Это легкий, вкусный суп со свежим базиликом. На его приготовление уйдет не более получаса. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

томатный сок — 1 л;

болгарский перец — 2 шт.;

томаты — 3 шт.;

свежая петрушка — несколько веточек;

базилик — несколько веточек;

сливочное масло — 70 г;

сливки — 50 мл;

соль и перец — по вкусу.

Томаты и болгарский перец необходимо очистить от плодоножек. Нарезать мелкими кубиками и уложить в томатный сок, в кастрюлю — поставить на средний огонь. Нагреть до 70 С, а затем с помощью блендера превратить в однородную массу. Сюда же добавить сливочное масло и сливки.

Суп не должен закипеть. При подаче его украшают веточками свежего базилика и петрушки. Из данного количества ингредиентов получится четыре полноценных порции блюда.

Обратите внимание, что томатный суп — источник большого количества витамина C, что важно в преддверии холодного сезона.

Грибной крем-суп

Это блюдо радует своим нежным вкусом и потрясающим ароматом. Для приготовления понадобится:

любые грибы — 500 г;

сыр чеддер — 50 г;

пармезан — 30 г;

сыр дорблю — 30 г;

сливки — 50 мл;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, перец и другие специи — по вкусу.

В кастрюлю необходимо налить литр воды, туда опустить вымытые и очищенные от плодоножек грибы, очищенные и измельченные лук и морковь. После закипания проварить их 15 минут.

Затем в кастрюлю добавить все виды сыров. Через три минуты всю массу с помощью блендера необходимо довести до однородности, добавить сливки и специи. Блюдо готово.