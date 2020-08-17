Как в Киеве быстро вернуть автомобиль со штрафплощадки

В Киеве появился новый сервис, позволяющий автоводителям на треть уменьшить временные затраты при возвращении эвакуированного авто со штрафплощадки.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры в Facebook.

Чтобы сервис заработал, нужно ввести данные машины в приложении Kyiv Smart City, а уже на основе этой информации создается электронное заявление на возврат автосредства. Владельцу следует распечатать это заявление и с ним отправиться на штрафплощадку к представителю полиции, который на месте отсканирует документ и выдаст автомобиль. По многочисленным просьбам водителей, работа таких площадок по субботам продлена с 09:00 до 17:00.

По словам директора профильного ведомства Валентина Осипова, сервис стал очень востребованным и более комфортным. Чтобы им воспользоваться, нужно:

в приложении Kyiv Smart City перейти к вложению «Міські сервіси» ➡️ «Сервіси водія» ➡️ «Евакуація» и ввести номер транспортного средства (можно ознакомиться попутно и с деталями эвакуации, увидеть фотоматериалы);

после того, как откроется вся необходимая информация, создается электронное заявление (если данные внесены до 18:00, они подтвердятся в тот же день, если после 18:00 — на следующий день, о чем водителя проинформируют сообщением);

далее достаточно распечатать заявление, подписать его и направиться сразу же на штрафплощадку, где документ предъявить работнику полиции и получить авто.

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»