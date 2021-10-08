Гид автолюбителя: на что обращать внимание при выборе амортизатора

При выборе амортизаторов для машины важно учитывать стиль езды, качество дорог, а также рекомендации производителя автомобиля. Если учесть все базовые характеристики, то деталь прослужит долгое время, а водитель почувствует комфорт при вождении автомобиля. Эксперты компании dok.ua рассказывают о нюансах выбора амортизаторов и разновидностях их моделей.

Разновидности моделей амортизаторов

Существует несколько видов амортизаторов и основное отличие – в рабочей жидкости. В зависимости от того, что содержится внутри амортизатора, разнятся и его технические характеристики, стоимость запчастей. Масляные амортизаторы содержат внутри лишь масло. Выглядит он в виде цилиндра со штоком и обратными клапанами. На такой тип амортизаторов практически не влияет качество дорог, но при частом передвижении по неровным дорогам масло может закипеть и в итоге машина будет хуже управляться. Отлично подходят для дальних путешествий и для спокойного стиля езды.

Газовый амортизатор используется в основном для агрессивной езды и для гоночных автомобилей. Такие детали позволяют управлять автомобилем на любых поворотах и кренах. Подвеска работает отлично на сжатиях и разжатиях, а масло не закипает. Газовые амортизаторы лучше применять на ровных поверхностях с минимальным количеством неровностей.

Газомасляные амортизаторы являются наиболее распространенными среди автолюбителей. Газ здесь идет под большим давлением.

На что ориентироваться при выборе амортизатора

При подборе амортизатора следует учитывать несколько параметров:

Стиль вождения. Для поездок в городских условиях отлично подойдут масляные амортизаторы, а для скоростного вождения – газовые.

Расстояние тормозного пути. Чем мягче амортизатор, тем больше будет у автомобиля с АБС уровень колебаний.

Устойчивость на неровных поверхностях. Базовая характеристика, которая важна в такой ситуации, – сопротивление амортизатора.

Чтобы автомобиль не терял траекторию при входе в поворот на большой скорости, важно, чтобы амортизатор был с достаточным уровнем жесткости.

Чтобы вовремя менять амортизатор, следует проверять его состояние каждые 20-30 тысяч км пробега. Первыми признаками проблем с амортизатором является наличие крена при маневрировании, удлиненный тормозной путь, а также раскачивание автомобиля во время разгона и в процессе торможения. Визуальный осмотр на предмет подтеков можно провести следующим образом: сильно раскачать автомобиль, нажав на каждое крыло по 3-4 раза. Если до возврата в нужное положение авто совершает более одного возвратного движения и при этом есть посторонние звуки – амортизаторы требуют замены.