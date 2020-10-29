Гид покупателя: 5 вещей, которые стоит покупать в «Черную пятницу»

«Черная пятница» уже близко, как известно, это событие в торговле выпадает на конец ноября каждого года и уже в течении почти 50 лет радует покупателям. Черная пятница — это глобальный феномен розничной торговли, когда покупатели со всего мира наслаждаются лучшими предложениями года.

Эксперты польской компании Allegro, рассказывают о 5 вещей, которые стоит покупать в «Черную пятницу», здесь стоит отметить, что больше всего, как правило, покупают электроники. В этом году «Черная пятница» выпадает на 27 ноября.

Продажи в этот день по всему миру могут быть в шесть раз больше, чем в обычную пятницу. Почему «Черная пятница» так популярна? Потому что это традиционное начало сезона праздничных покупок. Это любимый день людей, чтобы покупать самые модные предметы декора, электронику, игрушки и игры. «Черная пятница» — лучшее предложение для покупателей с ограниченным бюджетом, но не только.

Итак, как отличить must-have от «соблазнов», которые следует оставить на полках? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты Allegro подготовили список, который вы можете взять с собой при покупках в «Черную пятницу». Не ходите и не покупайте тот телевизор прямо сейчас. Разве не было бы замечательно, если бы вы получили его за гораздо меньшую цену? Однако будьте готовы к хаотичным, длинным очередям и раздражительным покупателям — это часто бывает при шоппинге в «Черную пятницу» в магазинах оффлайн-торговли, а учитывая ситуацию с пандемией лучше выберите покупку в Интернете.

1. Умные телевизоры

Да, почти все будут покупать телевизоры в «Черную пятницу». Например, такие бренды, как Samsung, телевизоры LG, Sony и Panasonic, дадут людям больше, чем обычно. Предложения Black Friday TV скоро принесут значительные скидки. В настоящее время на телевизорах появляются все новые функции, форматы и обновления, поэтому трудно сказать, какой из них выбрать. Во время распродаж много соблазнов. Однако не все из них так важны, как может показаться на первый взгляд. В Black Friday вы найдете распродажи тысяч товаров, включая музыку, книги, электронику, мебель, кухонные приборы и другие предметы домашнего обихода.

2. Смартфоны

Ваш старый телефон нуждается в замене? Смартфон, который вы давно присматриваете, может быть намного дешевле в «Черную пятницу». Даже самые новые модели, скорее всего, будут с подарками. Итак, чтобы заполучить новейший iPhone по возможной отличной цене, дождитесь «Черной пятницы». Во время рождественских распродаж могут действовать аналогичные скидки. Если вы хотите купить свой самый любимый смартфон по выгодной цене, приобретайте его правильно и в нужное время. Покупка смартфона в день официального запуска — не лучшая идея. Чтобы максимально сэкономить при покупке нового электронного устройства, нужно делать покупки с умом и терпением. Если вы тот человек, который ненавидит покупать вещи по полной цене, особенно электронику, «Черная пятница» — лучшее время для инвестиций в смартфон.

3. Компьютеры

Стоит ли ждать «Черной пятницы», чтобы обновить свой компьютер? Неделя скидок «Черной пятницы» предлагает лучшие скидки на все. Обычно большинство скидок можно найти в электронных разделах. Итак, если в продаже есть модель, за которой вы давно охотились, дерзайте.

С другой стороны, если вы меньше заботитесь о продуктах, а больше о низких ценах, вы можете дождаться скидок на неделю «Черной пятницы» для максимальной экономии. Фактически, вы можете купить полноценный ПК при очень небольшом бюджете. Итак, что покупать сейчас и чего ждать? Купите материнские платы, SSD (твердотельный накопитель), HDD (жесткий диск) и RAM. Остальные компоненты ПК могут дождаться следующего сеанса электронных покупок.

4. Хозяйственные товары

Прежде чем вы попадете в суету «Черной пятницы», обязательно воспользуйтесь советами экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от продуктов. Первое и самое важное правило — изучить продукты, которые вы хотите купить. Не рекомендуется покупать товары, которые вам никогда не пригодятся. Сезон распродаж часто заставляет клиентов делать ненужные покупки. Часто покупатели в «Черную пятницу» не читают отзывы о продукте перед его покупкой. Хотите купить столь желанную стиральную машину? Сначала проведите небольшое исследование и выясните, стоит ли она своих денег. Не обманывайте себя, думая, что вы должны покупать абсолютно все, что поступает в продажу. Лучше всего посмотреть на то, что вам нужно, и чем часто вы будете пользоваться. Например, наборы для хранения еды можно найти по выгодным ценам.

5. Домашний декор и прочее

Да, домашний декор — это всегда хорошая идея! Если только вы не переполнили им уже свою гостиную. Затем следует убрать часть «беспорядка» и наполнить пространство новыми декорами. Если вы хотите заменить старое зеркало, вы можете найти сотни вариантов в течении «Черной пятницы». Вы можете найти тысячи отличных скидок на все категории, включая коврики, постельное белье, матрасы и декоративные аксессуары. Если вы ищете зимнюю одежду, вы можете подождать еще несколько недель, а затем сменить весь гардероб. Купите необходимое снаряжение, пуховики, кроссовки и другие любимые предметы одежды по низкой цене.