В полиции Киева отреагировали на видео с юными негодяями, которые курили в метро

Правоохранители устанавливают личности двух молодых людей, которые курили прямо в вагоне метро Киева.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, данные об этом событии внесены в Журнал регистрации заявлений и сообщений.

«По данному факту проводится проверка. Данные молодых людей, которые были на видео, устанавливаются», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, видео с курящими в вагоне подростками было размещено в сети одним из «героев» ролика.

Позднее, девушка, которая была причастна к этому инциденту и хвасталась этим в сети, решила не извиняться за свой поступок. Наоборот, она заявила, что это событие принесло ей популярность.

Она заявила, что ее абсолютно не волнуют обсуждения, а распространение ролика, на котором она нарушила правила пользованиями метрополитеном, киевлянка назвала «инструкцией по получению популярности».