Гид покупателя: чем 4G роутер отличается от 4G модема

Выбирая роутер, пользователи все чаще обращают внимание на модели, оснащенные слотом для SIM карты. С таким универсальным устройством организация надежного канала Интернета становится проще. Не вдаваясь особо в детали, можно сказать, что возможно получить два канала связи, один из которых будет резервным или получить канал мобильной связи в труднодоступных для кабельных сетей местах.

Специалисты компании 4GStar, рассказывают в чем преимущества такого оборудования.

Чем 4G роутер лучше модема?

В задачу 4G модема входит получение интернета от мобильной сети, и раздача его одному устройству к которому он непосредственно подключен. В задачи роутера входит распределение трафика между подключенными к нему устройствами. При этом в 4G роутере уже присутствует встроенный модем и поэтому, такое устройство имеет намного больше возможностей в управлении сетью и ее организации.

Преимущества 4G роутера:

для работы с мобильной сетью вместо двух аппаратов нужен только один;

часто предусмотрен порт WAN, а значит интернет-канала может быть два. Один будет работать в качестве основного, а второй — резервного;

вариативность подключений. С портами LAN и сетью WiFi, а иногда и USB разъемом, подключиться к роутеру сможет любое устройство;

лучше переносит нагрузки.

Каким бывает 4G роутер?

4G роутер может быть стационарным и портативным.

Стационарные модели подходят для использования в помещениях различного типа. Если прибор обладает достаточным уровнем влаго- и пылезащиты или же размещен в гермобоксе, то его можно монтировать на улице.

Портативные модели часто оснащены встроенным аккумулятором и представляют собой дорожный вариант, который подойдет как для работы “из кармана”, так и для автомобиля. Питание и зарядка у них происходит по кабелю от USB порта.

Как выбрать 4G роутер?

Чтобы не прогадать с выбором, стоит оценить условия, в которых планируется 4G роутер использовать.

Если нужен портативный вариант, то важными параметрами будут:

время автономной работы;

радиус беспроводной сети и количество поддерживаемых подключений;

возможность подключения антенны.

Антенна нужна в случаях, когда сигнал слабоват и может периодически прерываться. Она поможет улучшить прием и получить более качественное соединение.

Эффективно с сигналом работают модели с поддержкой MIMO технологии, так как обеспечивают усиление по двум каналам сразу.

Не лишним будет и наличие экрана у портативной модели. Это облегчает работу с роутером (экранное меню, отслеживание текущих рабочих параметров).

Выбирая стационарный роутер, стоит учесть следующие моменты:

сколько подключений по кабелю предусмотрено;

радиус WiFi и на сколько подключений одновременно он рассчитан;

присутствуют ли антенны для улучшения покрытия беспроводной сети;

присутствует ли у модели порт USB (это еще одно подключение для офисной техники либо для внешнего накопителя. На базе последнего удобно настроить локальный файловый сервер.

Функционал каждого отдельного роутера отличается и может быть широким. Чтобы не запутаться в характеристиках, можно обратиться к специалистам, которые помогут выбрать лучший вариант.