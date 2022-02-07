Гид покупателя: что такое ортопедический наматрасник и когда он может быть полезен

Сейчас, когда мы примерно понимаем, что по праву нужно называть диванным матрасом, переходим к следующей достаточно популярной категории товаров – ортопедическим наматрасникам (топперам).

Они служат гарантом качественного отдыха как на кровати, так и на диване, тахте, софе или простой раскладушке. Однако применяются они, преимущественно, на прямом покрытии, — отмечают эксперты компании Sleep&Fly.

Пример использования наматрасника на диван. Фото: онлайн-магазина sleep-fly.com.ua

Диапазон использования подобных конструкций довольно широк:

Прогнулась поверхность софы. Появились промежутки в участках сложения дивана. Тахта начал чересчур прогибаться после продолжительного применения. Прогадали с подбором изделия, и сейчас его нужно смягчить, или напротив − повысить его степень жесткости, либо все сразу. Необходимо устранить дискомфортные ощущения от стыков диванных подушек и добиться высокого уровня комфортабельности спального места. Либо попросту потребуется добавить высоту спальному месту.

В каждой из данных ситуаций лучшими помощниками станут наматрасники-топперы. Топпер – то же самое, что и матрас на диван: https://sleep-fly.com.ua/tonkie-matrasy-na-divan. Понятие в переводе с английского обозначает top – верх, topper – «лежащий поверх», поверх главного спального места, — отмечают специалисты компании.

Довольно практичными считаются модели с несколькими наполнителями, где одна поверхность, например, имеет среднюю жесткость, а иная – достаточно мягкая. Или одна площадка жесткая, а другая несколько мягче. Подобная конструкция позволит вам подобрать подходящую уютную поверхность для сна. Данные изделия прекрасно подойдут для корректирования поверхности мебельного гарнитура с изменениями высот и значительными деформациями. Например, наматрасник синтетический латекс-кокос − наилучший выбор для тех, кто желает выровнять дефекты дивана и придать площадке большей жесткости.

Какой принцип работы изделия? Нижний шар синтетического латекса, имеющий среднюю жесткость, ликвидирует все изменения высот (если они не более 2 см) и заполняет собой пространство между составляющими дивана, а кокос, соответственно, будет оказывать ортопедический эффект. Поверхность будет равномерной и одновременно несколько жесткой.