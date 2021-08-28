Легальные средства самообороны для женщин, которые могут поместятся в сумочке

Каждая современная женщина подвергается риску нападения. Работа, улица, дом, гараж в торговом центре — вот лишь некоторые из мест, где можно встретить агрессора. В большинстве стран нельзя носить с собой оружие, которое можно было бы использовать для защиты в случае нападения.

Самозащита возможна благодаря другим специализированным аксессуарам и легальным заменителям, которые легко доступны для людей старше 18 лет https://aliradar.com/category/3019-prinadlezhnosti-dlya-samooborony.

Средства самообороны и аксессуары для женщин должны быть компактными, чтобы легко поместиться в дамской сумочке. Защитный газ — перец и гель, куботан или тактическая ручка, свисток или шумовое устройство — лишь некоторые из удобных и эффективных методов защиты в случае нападения и кражи.

Куботан и тактическая ручка — незаметные способы обезвредить нападающего

Куботан — это предмет, напоминающий продолговатый цилиндр. На его поверхности есть специальные бороздки, благодаря которым оборудование удобно держать в руке. Куботан имеет сужающийся кончик на одном конце и круг на другом.

Также есть модели, которыми можно писать — это тактические ручки. Их преимущество — незаметный внешний вид, не напоминающий средства самообороны. Обе принадлежности для самообороны эффективны, но требуют контакта с атакующим — они выводят из строя агрессора, поражая чувствительную точку, например сустав.

Сильная боль предотвращает дальнейшее нападение и дает жертве время убежать. В связи с необходимостью приблизиться к истязателю куботан и тактическая ручка рекомендуются людям, освоившим основы самообороны или владеющим боевыми искусствами.

Средства отпугивания для собак которые издают высокочастотный звук

Личная сигнализация — один из самых эффективных методов личной защиты. Устройства издают высокие звуки с уровнем громкости до 120 децибел. Звуковая сигнализация предназначена для того, чтобы напугать злоумышленника и привлечь внимание окружающих. Его преимущество — интуитивное и несложное управление. Сигнал включается при нажатии кнопки или отпускании. Персональные устройства компактны (на первый взгляд могут напоминать брелок или фломастер) и легко помещаются в любую женскую сумочку.

Также в этой категории есть отпугиватель собак. Устройство использует неслышимые для человеческого уха волны, частота которых пугает собак, кошек и других домашних животных. У техники широкий диапазон, волны слышны даже на расстоянии 15 км. Отпугиватели собак также оснащены режимом дрессировки, при котором они издают звуки меньшей интенсивности.

Газовый баллончик — популярный, компактный и простой

Наиболее часто выбираемый предмет, который помогает отбить охоту у нападающего, — это перцовый баллончик. Причина его популярности — небольшие размеры и простота использования. Защитный газ находится в форме аэрозоля (обычно объемом около 40-50 мл). Раздражитель — капсаицин. При распределении по коже вызывает немедленное (примерно 3-5 секунд после нанесения) жжение, слезотечение и чувство дезориентации, а также затрудняет дыхание. Перцовый баллончик не причиняет серьезных травм. Его действие временно подавляет нападающего — за это время жертва успевает убежать или позвать на помощь.

Защитный газ легко доступен, его использование несложно и не требует физической силы. Среди газов для самозащиты есть три типа, которые различаются способом распыления раздражителя: конус тумана, струя и гель. В первом варианте капсаицин распыляется в воздух сразу после выхода из аэрозоля. При использовании таких средств будьте предельно осторожны и не используйте их, стоя против ветра. Второй тип перцового баллончика не реагирует на ветер, но требует точности определения цели. Вещество выходит из упаковки в виде струи. Последний тип — загущенный газ. Это единственный вид защитного газа, который можно использовать в закрытом помещении, например, в подземном гараже или на лестнице в многоквартирном доме. Капсаицин распыляется в виде пены, которая оседает на различных поверхностях.

Перцовый баллончик используется так же, как дезодорант. Он направляется к лицу нападавшего и нажимает кнопку распыления. Следует помнить, что кнопка находится под подвижным штифтом, что защищает от случайного использования газа. Большинство газов для самозащиты действуют на расстоянии около 2 м, но эту информацию следует уточнять на упаковке. Момент распыления вещества должен длиться несколько секунд.

Самозащита должна быть мотивированной

Использование любого из перечисленных выше предметов должно быть мотивировано исключительно действиями самообороны. Место, где они хранятся, также сильно влияет на эффективность аксессуаров самообороны. Если вы планируете носить их в сумочке, выберите место, где к ним будет легко добраться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Самозащита — важная тема, связанная с ситуациями, в которых может иметь место прямое незаконное нападение на любой защищенный законом товар. Конечно, если это возможно, лучше относиться к драке как к последнему средству. Это ситуация, последствия которой трудно предсказать, и они могут привести к серьезным травмам. Однако иногда человеку ничего не остается, как защищаться. Тогда стоит обзавестись аксессуарами для самообороны, ведь они могут значительно увеличить шансы на успех при защите от нападающего.