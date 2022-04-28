Чи прийнято дарувати квіти чоловікам?

Можна сміливо поздоровляти букетом свіжих квітів будь-якого чоловіка. Це не обов’язкове доповнення до подарунку. Але не треба вважати, що представники сильної статі не люблять отримувати такий презент, багато з них — романтики, тому квіткова композиція викликає лише позитивні емоції та поліпшує настрій на довгий час. Плануючи купити квіти в Києві чи іншому місті, варто розібратися, які з них підходять найбільше. Експерти сервісу БукетЛенд, розповідають коли доречно дарувати та які квіти.

Коли доречно подарувати квіти чоловікові?

Найпоширеніший привід для вручення подарунка — день народження або ювілей. Це не єдине особливе свято. Красивий квітковий букет актуально вручати на:

14 лютого — День Закоханих;

6 грудня;

19 січня — День Чоловіка.

Прекрасні дами можуть зробити приємний сюрприз у наступних випадках:

при підвищенні по службі;

в знак перемоги у змаганні;

при врученні грамоти за трудові успіхи;

при отриманні нагороди.

Квіти дарують солдатам, які повернулися додому з армії. Підтримати квітковою композицією варто військових.

Ділові чоловіки постійно займаються саморозвитком, втілюють в життя нові ідеї, будують бізнес. Всі вони не проти отримати букет при успішній реалізації задуманого, а саме у випадку:

захисту дисертації;

завершення серйозного проекту;

ювілея підприємства.

Існує безліч професійних свят: День Національної поліції України (4 липня), День Космонавтики (12 квітня), День медичного, банківського працівника та інші. Не слід упускати нагоди привітати родичів в Україні, які працюють прикордонниками, залізничниками, будівельниками, металургами.

Які квіти дарують чоловікам?

Як видно з приведеної вище інформації, приводів для цього багато. Зупинимося на основних з них детальніше з уточненням, які квіти для чоловіка варто дарувати:

Плануючи замовити букет на день народження для свого коханого чоловіка, другої половинки чи близького друга, зупинити вибір варто на каллах, ліліях, гладіолусах. Пафосно виглядають піоновидні кущові троянди. Чим більше бутон, тим краще для чоловіка. Ще один важливий нюанс — довге стебло. На професійні свята, власникам компаній підійде букет з гвоздик, хризантем, тюльпанів. Ефектності та неординарності їм нададуть сучасна упаковка та декоративні елементи.

Незважаючи на все, чоловікам варто обирати квіти більш стриманих кольорів, як білий, кремовий, темно-червоний. Також при виборі кольору варто уникати ніжних відтінків, як наприклад рожевого.

На сторінках інтернет-магазину BuketLand представлений широкий асортимент квітів. Останні купити в Києві з доставкою можна, не витрачаючи значних грошових коштів і головне — свого дорогоцінного часу. Ця послуга доступна навіть користувачам з-за кордону.

Яку кількість квітів можна дарувати?

Привітати зі святом дорогу людину слід букетом з непарною кількістю рослин. Поширені варіанти:

5;

7;

11;

15;

25 та більше штук.

Остаточний вибір за покупцем. При наявності фінансових можливостей, можна сміло купувати більш об’ємну охапку квітів. Після того, як клієнт визначився з кількістю квітів, слід приділити увагу упаковці. Найбільше підходить однотонний крафт папір. Допускаються стримані малюнки на ньому, наприклад, геометричні візерунки.

Добре вибирати букети, прикрашені флористичною зеленню. Найчастіше використовуються при їх створенні рускус, аспідістра, папороть, евкаліпт. Гарного зовнішнього вигляду та урочистості додає гипсофіла.