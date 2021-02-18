Гид покупателя: какие бывают воздушные шарики

Говорят, что еще в XII веке карельские поселенцы надували шары из кожи быка. Так они преодолевали не близкие расстояния над непроходимыми тропами. С точки зрения физики факт сомнительный, но имеющий право на существование. Но более точный факт – что в 20-х годах XIX века Майкл Фарадей сделал каучуковые пузыри, наполненные водородом. Но мы с вами живём в чудесное время, когда в нашем распоряжении нечто большее, чем просто два пласта каучука.

К счастью, сейчас всё совсем иначе. Цвета и формы, тематика, наполнение воздушных шаров — многообразны. Иногда, заходя в магазин праздничных товаров, мы рискуем запутаться в выборе из-за его обилия.

Разнообразие шаров на современном рынке

На сегодняшний день существует два основных вида воздушных шаров:

латексные;

фольгированные.

Первые, латексные, считаются более традиционными, привычными, потому что на любой праздник, локальный или масштабный, именно их раздают взрослым и детям. Но чаще, конечно, детям. Их или просто надувают воздухом, или накачивают гелием, газом, который даёт летучесть. Гелий, считается наиболее безопасным для воздушных шариков, так как он не токсичен и безопасен.

Второй популярный вид воздушных шаров – фольгированные. Другое их название – миларовые. Вопреки расхожему мнению, они не из фольги. Их делают из лавсановой плёнки, из которой, между прочим, делают ПЭТ пленку, изоляцию для проводов и многое другое. Вот такой, совершенно бытовой и, казалось бы, непривлекательный материал создаёт праздничное настроение. Сама плёнка блеском и текстурой напоминает собой фольгу, отсюда и название. Но, если отойти от химического разбора шариков, то можно отметить фантазию создателей по форме и цвету. Фольгированные шары преимущественно имеют форму цифр, букв, зверей, птиц, любимых мультипликационных персонажей.

Из этих двух вариантов шаров создают как обычные букеты, так и затейливые инсталляции. Сегодня это настолько доступно, что, если хочется праздника, мы можем купить воздушный шарик в специализированном магазине и подарить себе и другим немного радости. В конце концов, всем нужно иногда радовать своего внутреннего ребёнка.