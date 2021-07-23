Гид покупателя: на что нужно обращать внимание при выборе краски для дерева

Самым доступным и востребованным отделочным материалом является краска. Она позволяет придать любой поверхности привлекательности и защитить от внешних негативных факторов.

Для обработки деревянных изделий применяется краска для дерева, которая на современном рінке предлагается в широком разнообразии оттенков. Специалисты компании ŚNIEŻKA рассказывают какие факторы следует учитывать при выборе.

Краска по дереву: свойства и сфера применения

Для простого и быстрого окрашивания конструкций из дерева используются разные виды красок, среди которых универсальные масляные, акриловые, алкидные и модифицированные эмали.

Они могут быть использованы, как для внешних, так и внутренних работ, а к главным характеристикам и преимуществам относится следующее:

обеспечение защиты от воздействия влаги;

широкий ассортимент;

удобное и простое применение;

защита цвета от выгорания и воздействия ультрафиолетовых лучей;

устойчивость к механическим повреждениям;

отличные декоративные свойства;

стойкость к температурным перепадам.

Лакокрасочная продукция для дерева специально разработана для отделки деревянных изделий внутри домов и на улице. Это могут быть заборы, беседки, садовая мебель, двери и окна, перегородки, полы и т.д.

Особенности выбора

В самом большом ассортименте представлена такая краска в Киеве, поскольку тут много компаний которые работают с деревянными изделиями, и она часто используется для отделки деревянных покрытий. При выборе, специалисты компании советуют учитывать ряд факторов, среди которых важны: производитель, стоимость и состав.

Необходимо также обратить внимание на расход, целевое назначение, долговечность окрашенной поверхности и расположение конструкции. Для внутренних отделочных работ рекомендуется выбирать экологически безопасный материал, который не вызовет аллергических реакций.

Это может быть краска с акриловым составом, она безвредна для здоровья людей. Для наружных работ оптимально подойдет эмаль, для которой характерна стойкость к влаге, перепадам температур, ультрафиолету, механическим воздействиям. Важно учитывать состав и применение, и покупать по возможности лакокрасочную продукцию специального назначения. Кроме красок по дереву, есть и составы и для металла.

Они защищают от процессов коррозии и придают эстетически привлекательного внешнего вида. Нанесение грунтовки повышает уровень защиты и продлевает срок службы. В зависимости от состава бывают акриловые, алкидные и масляные краски, которые отличаются свойствами и целевым назначением.

Например, масляные стоят недорого, они универсальные и изготавливаются на основе олиф, растительных масел, наполнителей и др. После высыхания образуется прочная пленка, которая обеспечивает надежную защиту от влаги.

Алкидные быстро высыхают и имеют продолжительный срок службы, при этом защищают от появления ржавчины на металлической поверхности. Акриловые составы стоят дороже алкидных и масляных, но обладают отличной адгезией, долговечностью и эластичностью, поэтому и пользуются высоким потребительским спросом.