Гид покупателя: выбор современной лампочки в домашние осветительные приборы

Выбор подходящей лампочки — это гораздо больше, чем её поиск с нужным диаметром цоколя. Эксперты, представляющие сеть магазинов Brille, которая уже 25 лет занимается реализацией товаров связанных освещением, рассказывают что действительно отличает разные лампы и что следует учитывать при выборе освещения.

В последние годы мы получаем все более энергоэффективное освещение. С 2012 года в ЕС действует запрет на ввоз лампочек мощностью более 15 Вт (есть некоторые исключения). Украина пока в законодательном плане отстает от этого тренда, но на локальном уровне, люди все чаще покупают в люстры, бра, уличные светильники, светодиодные светильники, настольные лампы именно с энергоэффективными лампочками, отмечают специалисты компании.

Уход из потребления лампочек накаливания сначала сопровождался заменой их люминесцентными и галогенными аналогами, которые были намного более энергоэффективны. Однако они дольше запускались и имели еще один серьезный недостаток: они содержат ртуть. Поэтому постепенно отказались и от них. Галогенные лампы же по-прежнему используются в основном в прожекторах, но их использование постепенно прекращается.

То, что очевидной заменой стали светодиодные лампы, вполне понятно. Современная светодиодная лампа мощностью 9 Вт светит так же, как старомодная лампа мощностью 60 Вт. Светодиодная лампа также служит намного дольше, может быть значительно меньше и не содержит (в отличие от люминесцентных ламп) ртути.

В то же время, технология светодиодных ламп претерпела большие изменения с тех пор, как начала находить свое применение в потребительских осветительных приборах https://www.brille.ua/lustra-svoimi-rukami/. Современные светодиодные лампы имеют более длительное время работы, лучшую цветопередачу, лучшее рассеивание света и меньшее энергопотребление, чем аналог пятилетней давности.