Гид покупателя: оптимальные решения по обогреву помещений

Выбор системы отопления в доме основном зависит от доступного источника тепловой энергии и имеющейся площади. Если у вас уже есть устаревшая система отопления, ее замена на отопительное оборудование — вообще очень хорошее решение.

Повышение эффективности нового отопительного оборудования значительно снижает энергопотребление системы отопления, — отмечают специалисты компании Setex. При этом полная модернизация не займет много времени.

Кроме того, когда вы решите изменить свою систему отопления, вы можете сохранить исходный источник энергии и постепенно дополнять или заменять его возобновляемыми источниками энергии или полностью переключиться на возобновляемый источник энергии.

Системы отопления

В настоящее время многие вынуждены выбирать из ряда предложений, как решить систему отопления в доме. Помимо постоянно растущих цен на энергию, люди все чаще ищут наиболее экономичные решения и отказываются от традиционных источников тепла, таких как газ или дрова.

Для небольших зданий предполагаются низкие эксплуатационные расходы на отопление. Следовательно, идеально не строить газовое подключение, что также устраняет фиксированную плату за газ. Таким образом вы сэкономите на начальных вложениях.

У вас есть выбор, какой источник тепла выбрать. Первое решение — использование прямого электрического отопления (электрический пол, электрические конвекторы, масляные радиаторы, керамические панели). Эти устройства вырабатывают 1 кВт тепловой энергии из 1 кВт подаваемой электроэнергии. Они не дорогие, но их недостаток — большое потребление электроэнергии.

Второй тип источников электрического тепла — тепловые насосы. В отличие от электрических радиаторов тепловые насосы не преобразуют электричество напрямую в тепло. Это устройства, в которых используются современные технологии для передачи тепловой энергии извне в помещение. Они используют электричество только для привода компрессора. Тепловые насосы считаются одними из самых эффективных источников отопления:

При потреблении около 1 кВт электроэнергии они могут производить до 5 кВт тепла для внутренних нужд.

Тепловой насос потребляет в 4-5 раз меньше энергии на обогрев, чем обычные электронагреватели.

Для установки тепловых насосов с воздушным источником не требуются скважины или грунтовые коллекторы. Все, что нужно, это место для размещения наружного блока, который забирает энергию из наружного воздуха и перекачивает ее внутрь. Популярны два типа воздушных насосов в зависимости от того, как они передают энергию.

Первый — это система «воздух-воздух», которая нагнетает тепловую энергию прямо в помещение. Мы обычно знаем эти устройства как кондиционеры. Второй тип — это тепловой насос «воздух-вода», который использует гидроблок для передачи энергии воде, а затем — теплый пол или радиаторы. Также с помощью этого устройства можно эффективно производить горячую воду.

Оптимальное решение для частного дома

Одним из наиболее оптимальных решений с точки зрения инвестиций, эксплуатационных затрат и комфорта пользователя — является сочетание прямого электрического отопления и теплового насоса воздух-воздух, то есть кондиционирования воздуха. Основным источником тепла будут кондиционеры, которые покрывают около 90% потребности в тепле с очень высокой производительностью (в 4-5 раз дешевле, чем прямое электрическое отопление). Электрические конвекторы или электрический коврик для пола будут использоваться в качестве резервного источника для очень низких температур, когда кондиционер больше не сможет нагревать. Дополнительное преимущество такой комбинации в том, что летом можно охладиться с помощью кондиционера.

С точки зрения создания подходящей системы для частного дома специалисты рекомендуют такой набор:

Мульти-сплит-система кондиционирования — обеспечивает охлаждение и обогрев помещения. Он покрывает около 90% годовых затрат на отопление с очень высокой производительностью (система теплового насоса воздух-воздух). В каждой комнате будет свой собственный кондиционер, который питается от одного наружного блока.

— обеспечивает охлаждение и обогрев помещения. Он покрывает около 90% годовых затрат на отопление с очень высокой производительностью (система теплового насоса воздух-воздух). В каждой комнате будет свой собственный кондиционер, который питается от одного наружного блока. Резервное электрическое отопление для низких температур — В качестве резервного источника рекомендуют использовать дополнительный электрический обогреватель любого удобного типа, для зимних периодов с очень низкими температурами. Есть два варианта электрического отопления. Дешевле — настенные электроконвекторы или удобнее — теплые полы

— В качестве резервного источника рекомендуют использовать дополнительный электрический обогреватель любого удобного типа, для зимних периодов с очень низкими температурами. Есть два варианта электрического отопления. Дешевле — настенные электроконвекторы или удобнее — теплые полы Электрический водонагреватель — Для обеспечения потребности в горячей воде предлагется использовать один электрический водонагреватель емкостью до 150 литров.

С точки зрения вложений такой набор очень выгоден, потому что потребителю нужно только электричество.

Кондиционирование и отопление очень популярно, особенно в странах Северной Европы, таких как Норвегия и Швеция. Пользователи особенно ценят простоту установки, низкое энергопотребление и высокую гибкость, особенно в переходные периоды. Быстрый запуск отопления или охлаждения особенно подходит для зданий с прерывистой работой — дачных домов, коттеджей и т. д. Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что не нужно зависеть от ископаемого топлива, и нужно только электричество, которое есть практически везде, — резюмируют эксперты компании Setex.

Решения для служебных и производственных помещений

Поиск подходящего решения для обогрева офисных и административных помещений или производственных цехов — это, на первый взгляд, сложный процесс. Недостаточно контролировать только затраты на приобретение, необходимо также подумать об эксплуатационных расходах, а также о наличии запасных частей или авторизованных технических специалистов на случай поломки. Если компания выберет управленческое решение, вложения окупятся относительно быстро. Обычно, кроме всех вышеприведенных систем, в служебных помещениях используют электрокотлы, промышленные тепловентиляторы, воздушные завесы и тепловые пушки .

Однако сегодня на рост счетов влияет не только высокое потребление и низкая энергоэффективность электрического отопления, но и цена самой электроэнергии. Кроме того, прогнозы на ближайшее время не включают существенного снижения рыночной цены на электроэнергию.

Количество тепла, необходимое для обогрева здания, также зависит от того, сколько тепла уходит через стены по внешнему периметру, окна, двери, крышу и пол. Необходимо учитывать, что большинство строительных материалов, используемых в прошлом, не могут обеспечить энергоэффективную работу здания. Тепловые потери, которые зависят от тепловых свойств строительных конструкций, могут быть достаточно точно определены количественно.