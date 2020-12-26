Гид потребителя: признаки неисправности ГБЦ в автомобиле «Ланос»

Двигатель автомобиля – это сложный механизм, стабильная работа которого зависит от большого количества крупных и мелких элементов. Один из важнейших узлов – головка блока цилиндров. Она соединена с блоком цилиндров специальной прокладкой. Ее брешь – наиболее распространенная поломка ГБЦ.

Прокладка выполняется из тонкого материала. Если она была установлена с ошибками, то в скором времени стоит ожидать износа. Даже хорошо установленная прокладка рано или поздно износится.

Поэтому крайне важно знать признаки ее износа. Замена прокладки недорого обойдется. Она может быть незначительно дороже, если еще потребуется замена болтов ГБЦ в Ланос, отмечают эксперты компании «Запчасти ЗАЗ».

Как понять, что прокладка износилась?

Существует ряд тревожных симптомов, свидетельствующих о неисправной прокладке:

Белая эмульсия. Ее можно обнаружить на щупе при проверке уровня масла. Белое вещество также может появиться на крышке маслозаливной горловины. Белая смесь попадает в систему из-за проколов в прокладке и блоке.

Перегрев двигателя. Это происходит из-за попадания в систему выхлопных газов. Они нагревают охлаждающую жидкость. Горячий антифриз повышает температуру двигателя.

Белый дым. Он появляется из трубы и из-под капота. Белый дым говорит о том, что двигатель перегрелся. Его перегрев происходит из-за попадания в систему антифриза.

Масляные пятна, возникающие в радиаторе и расширительном бачке. Появление масла там, где его быть не должно, служит тревожным сигналом о неисправности автомобиля. Пятна масла – один из признаков проколотой прокладки.

Пузырьки. Если в расширительном бачке появились пузыри, значит, где-то есть прокол. Пузырьки также возникают в радиаторе. Может появиться небольшое количество пузырей при замене антифриза. Это нормальное явление. Если они появляются позднее и не исчезают, то служат поводом для проверки прокладки ГБЦ.

Протекание масла. Оно появляется из-под прокладки. Это говорит о ее износе. Пятна появляются, когда рвется наружная часть прокладки.

Если прокладка пробита, то ее необходимо заменить. Отремонтировать данную запчасть не получится.

Как выбрать прокладку ГБЦ

Данная деталь должна иметь такие характеристики:

высокая устойчивость к коррозии;

переносимость перепадов температуры и высокого давления;

длительный эксплуатационный срок.

При выборе прокладки ключевое значение имеет материал ее изготовления. Это может быть металл, асбест и композитные материалы. Первый материал – классика жанра. Металл прочный и долговечность. В местах повышенной нагрузки прокладка имеет дополнительное уплотнение. Асбест отличается огнестойкостью и упругостью. Последнее обеспечивает хорошее прилегание. Дополнительно асбестовая деталь может быть усилена металлом. Асбест плохо переносит перепады температуры. Композитные материалы сочетают лучшие качественные характеристики металлических и асбестовых элементов.

Замену прокладки, болтов и других комплектующих лучше выполнять на СТО, — рекомендуют специалисты компании.