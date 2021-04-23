Гид потребителя: особенности использования коленных бандажей

Коленные фиксаторы и бандажи применяются для снятия болевого синдрома, предупреждения появления травм, ушибов, растяжений, а также в комплексе лечения различных заболеваний коленных суставов, во время реабилитации. Это достаточно эффективное изделие, но при условии правильного его использования. Существуют, как общие правила для наколенников, так и индивидуальные для каждой разновидности, — говорят специалисты компании ортопедические наколенники Ortocomfort .

Общие правила

Специалисты рекомендуют только новые ортопедические наколенники надлежащего качества. Наличие повреждений, сколов, растяжений ткани, не функционирующих или недостаточно фиксирующих застежек не дадут ожидаемого результата, а также могут усугубить имеющиеся проблемы.

Надевать наколенник лучше с самого утра, сразу после пробуждения, так как на протяжении дня нога отекает, а если колено травмировано, то оно может распухать, подвергаться лишним нагрузкам даже при выполнении обычных бытовых дел.

Следите, чтобы бандаж был надет правильно, нельзя менять ни верх с низом, ни перед с задней частью, так как это будет:

создавать лишнюю нагрузку;

провоцировать сползание наколенника;

пережимать или наоборот недостаточно фиксировать ткани.

Все бандажи имеют анатомически выверенную конструкцию, если перепутать зад и перед, наколенник будет разворачиваться на ноге, что будет травмировать поврежденный сустав и создавать дискомфорт даже в здоровом колене.

Компрессионные модели

Модели компрессионного типа нужно надевать единым плавным движением, крепко держа обеими руками с двух сторон. Резкие или прерывистые движения будут сотрясать ткани, что негативно сказывается на процессе заживления.

Следите, чтобы наколенник был равномерно натянут с обеих сторон, так как неравномерная компрессия провоцирует дискомфорт и неправильную поддержку. Лучше всего надевать эластичный бандаж в положении сидя, согнув ногу под углом около 30 градусов.

Туторы и брейсы коленного сустава

Жесткие и полужесткие модели надеваются аналогичным образом, но здесь очень важно соблюдать правильную последовательность затягивания ремней или фиксаторов. Если речь идет о конструкции с четырьмя фиксаторами, они затягиваются в следующем порядке:

Верхний на голени. Нижний на бедре. Верхний на бедре. Нижний на голени.

В остальных случаях внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго ей следуйте. Никогда не старайтесь затягивать ремни на максимум. Постарайтесь зафиксировать ногу плотно, но комфортно.