Гид покупателя: почему наборы для рисования картин по номерам вновь популярны

Рисование по номерам становится все более распространенной формой отдыха, особенно из-за пандемии и связанных с ней карантинных ограничений, заставивших людей больше находится дома. Таким образом, они нашли способ выразить определенные эмоции и снять накопившееся психологическое напряжение, отмечают специалисты компании BRUSHME.

Картина по номерам

Рисование картины по номерам купить специальные наборы с которыми можно сегодня через Интернет, больше всего напоминает раскраски, какими мы их знаем с детства. Конечно, это не совсем то же самое. Вместо цветного узора, который нужно раскрасить, вы получаете только холст с пронумерованными ячейками. Каждое число соответствует определенному цвету, который нужно использовать для окраски определенной номером области.

Хитрость заключается в том, чтобы раскрасить соответствующие поля готовым набором акриловых или масляных красок, отмечают эксперты компании. Краски заранее смешаны и им присвоены индивидуальные номера, соответствующие номерам на холсте. Благодаря этому набору каждый может попробовать свои силы в живописи и создать настоящее произведение искусства, свою картину, получая при этом удовольствие.

Этот вид развлечения, представляющий собой рисование ао заранее определенному алгоритму, был создан без каких-либо возрастных ограничений, поэтому подходит для всех — независимо от пола, возраста, расы или взглядов. С помощью профессионально изготовленных аксессуаров каждый может создать что-то прекрасное, что до сих пор казалось недосягаемым для человека, который не имел отношения к искусству.

В стандартный набор для рисования по числам обычно входят:

холст для рисования с размеченными пронумерованными областями;

одна или несколько кисточек;

акриловые краски нескольких цветов в пронумерованных баночках;

опционально может быть набор для крепежа полотна на стену.

Откуда появилась живопись по номерам?

Живопись по цифровым меткам была сильной культурной тенденцией в середине 20-го века и сохранилась как популярное развлечение по сей день, но никогда не было известно, кто был первым создателем этого изобретения.

Однако у теоретиков искусства есть подсказки, которые приводят к одному интересному человеку.

Дэн Роббинс был американским коммерческим художником, который любил писать хорошо запоминающиеся работы. В начале 1950-х он начал работать с компанией, поддерживающей General Motors Group. Он также работал в Chevrolet, создавая специальные шрифты для мотивационных листовок. В 1949 году он присоединился к компании Palmer Show Card Company, где произошел первый прорыв.

Основатель компании Макс Кляйн поставил Роббинсу задачу: поддержать продажу красок. И он придумал решение — рисовать по номерам. Занятие было идеальным для потребителей после Второй мировой войны, и в нем были представлены новые, увлекательные способы провести свободное время. Окончание войны и стремительный рост экономики положительно сказались на улучшении качества жизни. А поскольку компьютерный век был еще слишком далеко в будущем, американцы посвящали свое свободное время и энергию этому творческому хобби, расширяя его границы далеко за пределы того, что вы можете себе представить.

Как изготавливается набор для картины по номерам?

Наследие Роббинсона было очевидным: набор, который позволил бы любому, даже тому, кто никогда в жизни не посещал художественную школу, создать детальную картину. Еще до того, как набор для раскрашивания по цифрам был доставлен своему владельцу, Роббинсон нарисовал первую такую работу. Затем он поместил на него фольгу, из которой вырезал фигуры, присвоил им номера и соответствующие оттенки для каждой из них. Так родилась живопись по номерам. Первым набором была абстрактная картина под названием Abstract No One. Но оказалось, что люди хотят больше рисовать натюрморты, пейзажи и людей, поэтому эти наборы начали двигаться в более традиционном направлении.

Производители создавали изображения с разным уровнем сложности. Например, наборы для новичков содержали 20 оттенков цвета, а для более требовательных — до 30-40. «Рисование по числам было вирусным еще до того, как стало вирусным, — с юмором говорит Скип Дэвис, графический дизайнер, который также является страстным коллекционером наборов для рисования по числам.

Полотна для росписи по номерам также попали в Белый дом. Секретарь президента Эйзенхауэра организовал галерею, состоящую из произведений, написанных местными чиновниками. Конечно, реакция на эту забаву профессиональными художниками была не совсем лестной.

Искусство для всех

Со временем живопись по числам слилась с популярной культурой, которая усвоила ее как ссылку на коммерциализацию и коммодификацию в мире. Энди Уорхол даже добавил к этим декорациям в 1962 году особую серию своих картин «сделай сам». Независимо от мнения традиционных художников, Роббинс не задумывался о том, является ли эта форма искусством или нет.

Но он любил отмечать способность представлять искусство в массы: «Это художественный эксперимент, который приносит опыт человеку, который обычно никогда не берет кисть и не окунает ее в краску». Тенденция рисования по номерам по-прежнему популярна сегодня, особенно среди начинающих и молодых художников. Благодаря этой идее каждый может нарисовать красивую картину.