Гид покупателя: при выборе матраса необходимо учитывать множество аспектов

Боль в пояснице — не шутка. Независимо от того, испытываете ли вы незначительные боли время от времени или имеете дело с хронической болью, кровать, на которой вы спите, играет большую роль в предотвращении и облегчении такого дискомфорта. И, скорее всего, ваш старый матрас может быть не лучшим матрасом от боли в пояснице, особенно если он у вас уже давно.

По словам специалистов компании «Матраскин» matraskin.kharkov.ua, старые матрасы со временем теряют форму и образуют провалы, которые могут искривлять позвоночник и приводить к хроническим болям в спине и дискомфорту при сне. Они отмечают, что наличие правильного матраса будет поддерживать естественное выравнивание позвоночника, помогая предотвратить мышечные и суставные боли. Хороший сон очень важен для хорошего эмоционального здоровья. Поэтому важно выбрать хороший матрас, на котором вы будете не только лежать, но и спать.

Ортопедический матрас

Ортопедический матрас — это термин, обозначающий матрас, специально разработанный для поддержки суставов и позвоночника и, как правило, всех частей тела в точках, которые оказывают различное давление на спальное место.

Для большинства людей, страдающих различными болями в суставах и позвоночнике, ортопедическая кровать означает значительное улучшение качества сна, поскольку адекватная поддержка тела и снижение давления в тех точках, где тело соприкасается с поверхностью для лежания, значительно способствует лучшему кровообращение, тем самым также уменьшая боль в более чувствительных точках

Первые медицинские исследования и инновации, направленные на улучшение спальных мест, начались примерно в 1950 году, и многие производители, которые в то время начали задумываться о важности ортопедических матрацов для сна для своих кроватей, начали получать конкурентное преимущество.

Принято считать, что более жесткий ортопедический матрац рекомендуется людям, которые лучше спят на спине или животе, чем на боку, поскольку основная цель ортопедического матраса — это как раз удерживать позвоночник прямо.

Поэтому выбор более мягкого матраса больше подходит для тех, кто спит комфортнее, на боку.

Современный ортопедический матрас доступен в различных материалах и конструкциях. Среди них наиболее распространены классические матрасы с пружинами карманного типа, а также матрасы из обычной пены или пены с эффектом памяти, и особенно в последнее время стали популярны так называемые «топперы» которые произвели настоящую революцию в области сна, потому что при значительно более дешевой цене, позволяют воспользоваться комфортом на жестких диванах или старых матрасах.

Но какие именно особенности делают матрас лучшим матрасом от боли в пояснице? Ниже специалисты компании приводят подробные сведения о матрасе, удобном для спины.

5 советов по выбору лучшего матраса от боли в пояснице

1. Выбирайте твердость

Хотя да, мягкий матрас может казаться самым приемлемым, но это не идеальный тип поверхности для сна, если вы испытываете боль в пояснице. «На более мягком матрасе вам будет удобнее лежать на нем, но погружение в него может вызвать слишком сильное смещение позвоночника и вызвать боль и скованность, когда вы проснетесь утром», — говорит эксперт компании. Вместо этого он рекомендует приобрести жесткий матрас. «Это даст вам лучшую поддержку для вашего позвоночника, суставов и всей скелетно-мышечной системы».

2. Пробуйте разные

Как правило, рекомендуют матрас с прочной структурой, достаточно твердой, чтобы вы не утонули, но все же немного мягкий сверху, поэтому на нем комфортно спать. Стоит попробовать матрасы, сделанные из разных материалов, таких как пружины или пена с эффектом памяти, поскольку они различаются по жесткости.

3. Выберите матрас в зависимости от положения во время сна.

Доктора советуют, тем кто засыпает на спине, выбрать любую жесткость, которая кажется наиболее удобной, поскольку их вес равномерно распределяется во время сна. Спящим на животе лучше выбирать матрас от средней мягкости до жесткости, который будет поддерживать позвоночник и удерживать бедра и плечи на одном уровне. С другой стороны, если вы спите на боку, следует выбрать более мягкий матрас, который поможет уменьшить давление на плечо, бедро и руку.

4. Возьмите матрасц на пробу

Вы можете подумать, что матрас удобен после тестирования в магазине, но на самом деле требуется пара недель сна, чтобы понять, действительно ли он работает для вашего тела,. Поэтому перед покупкой можно узнать о правилах возврата. Многие разрешают тестировать матрас дома в течение пары недель, и если он не подходит, вы можете вернуть его.

5. Поэкспериментируйте с наматрасниками

Если в настоящее время приобретение нового матраса не является идеальным вариантом, вы все равно можете облегчить боль в пояснице с помощью наматрасников (топперов), которые добавляют дополнительный слой амортизации. Каждый матрас будет менять свою форму с возрастом, добавление наматрасника может помочь сориентироваться в этих изменениях. Если со временем матрас станет слишком мягким, можно добавить более плотный топпер. Если матрас слишком жесткий, когда вы его покупаете, вы можете добавить топпер, чтобы сделать его более мягким.