Гид покупателя: путь к ЗОЖ на велосипеде

Понимаете пользу здорового образа жизни (ЗОЖ), но никак не решитесь ступить на этот путь? С такой проблемой сталкиваются многие. Голова понимает, а руки тянуться к вредной еде.

Не обязательно радикально все менять в один миг. Большинство, начав с понедельника бегать по утрам и есть только полезную пищу, быстро перегорают. Постепенное изменение привычек дает лучший результат. Плавно переходя на новый стиль жизни, мы как бы обманываем мозг и тело. Они сопротивляются меньше и охотней принимают правила ЗОЖ, — отмечают специалисты компании Elastomania. Купить велосипед МТБ (горный велосипед, сокращение от англ. mountain bike)– один из вариантов неспешного и эффективного перехода от вредных привычек к полезным.

Как велик меняет жизнь?

Конечно, с покупкой велосипеда вы не станете в тот же миг заядлым зожником. Байк будет менять вас постепенно:

Просто катайтесь в удовольствие. Не изнуряйте себя длительными поездками и сумасшедшим темпом. Сделайте установку, что выезды на велике – это веселые прогулки, а не тренировки. Но катайтесь не реже 3 раз в неделю. Вы и сами не заметите, как сможете проезжать приличные расстояния с хорошей скоростью.

Улучшится сон. Крепкий сон – залог здоровья. Фраза заезженная, но правдивая. Уныние, депрессия и многие недуги – следствие недосыпания. А причины недосыпания часто кроются в малоактивном дне и уйме негативных мыслей перед сном. Велосипед помогает не только утомить тело, но и проветрить голову. Волшебным образом неприятные мысли растворяются уже на пятой минуте велопрогулки.

Увеличится употребление воды. Каждый приверженец ЗОЖ знает, что необходимо выпивать 1,5-2 литра воды в день. Мало кому удается просто взять и с первого дня выполнить это правило. Даже когда очень хочется пить, рука тянется в сторону чая, кофе, газировки. Велосипед же приучает пить воду. Потому что жажда, которая появляется в следствии физической активности лучше всего утоляется именно водой.

Изменится рациона питания. Придет понимание того, что с полным желудком ездить не в кайф. Лучше питаться по графику, небольшими порциями. И поменьше жирного и жаренного перед покатушками. Потому что тяжелая и высококалорийная пища дает о себе знать даже спустя 2-3 часа. Педали крутятся вяло, да и изжога может подкрасться незаметно.

У курильщиков, которые начали кататься на байке, понижается интенсивность курения. А многие и вовсе отказываются от этой вредной привычки.

Почему именно МТБ?

Ассортимент МТБ байков огромен. Среди них легко найти тот, который подойдет по цене и влюбит в себя дизайном. На горном велике можно кататься где угодно – по дорогам, в парках, по грунтовках за городом. Это отличный вариант сделать путь к здоровому образу жизни разнообразным и увлекательным, — заключают эксперты компании.