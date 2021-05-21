Гид покупателя: сто циферблатов на одни часы

Оказывается, большинство современных людей не носит часы. Причин несколько. Во-первых, человека окружает множество различных гаджетов, позволяющих легко определить точное время. Во-вторых, наручные часы не универсальны с точки зрения дизайна, а потому подойдут не к каждому наряду.

Дизайнер Нильс Астрап придумал, как сделать так, чтобы этот аксессуар стал максимально универсальным, уместным в любой ситуации. Он создал уникальные часы Touch Skin, которые обладают сразу сотней экранов. Как же такое возможно, рассказывают специалисты компании ДЕКА.

Если внимательно присмотреться к часам Touch Skin, то можно заметить, что движущиеся по экрану стрелки и часовые метки у этой модели ненастоящие. Это лишь видимость, создаваемая OLED-экраном. Внешность этих необычных часов может легко меняться. Для этого достаточно коснуться сенсорного экрана пальцем, который чувствителен к теплу человеческого тела.

Выбор дизайнерских решений огромен. Можно поменять цвет экрана, стиль его оформления. Эти уникальные часы могут становиться электронными или показывать время при помощи стрелок. Всего существует сто вариантов оформления уникальных часов. По сути, эти мужские часы являются моделью-хамелеоном, которая легко подстраивается под любой образ, требования к часам и чувство стиля своего хозяина.

Но это еще не все. Если вас не устроят стандартные дизайны, то есть встроенные в систему, дизайнерские образцы оформления часов, то при помощи специального приложения вы можете закачать на устройство свеженькие образцы дизайна от Нильса. Правда для этого потребуется еще и компьютер. Кроме этого, необычные наручные часы при необходимости можно использовать, как флэшку вместительностью 16 Гб. На нее можно записать не только понравившиеся «оболочки» для экрана, но и любую другую цифровую информацию.

Позаботились разработчики и об экономии энергии. Для этого был создан специальный режим. Особое внимание было уделено разработке умного сенсорного дисплея. Например, чтобы сменить дизайн часов, нужно дотронуться до него тремя пальцами. А прикосновение к экрану двумя пальцами позволит узнать дату.

Касание одним пальцем активирует режим экономии энергии. Но касание должно быть хоть и легким, но продолжительным (не меньше трех секунд). У этой модели также очень интересное зарядное устройство – это коробка, в которой располагаются часы. Уникальное изделие уже получило престижную дизайнерскую премию и, возможно, скоро поступит в массовое производство.