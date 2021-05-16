Гид покупателя: Стоит ли брать стулья с мягкой обивкой?

Стулья с мягкой обивкой были популярными десятки лет назад и продолжают пользоваться повышенным спросом до сегодняшнего дня. А основное отличие новых вариантов от более старых моделей — в дизайне. Теперь он стал в разы более оригинальным, разнообразнее, привлекательнее, отмечают специалисты.

Тип мебели

Все стулья условно можно разделить на следующие группы:

стандартные – обычные стулья, имеющие ножки, сиденье и спинку. Такие модели часто устанавливают на кухне, в обеденном зале, офисном помещении;

с подлокотниками – дарят более высокий уровень комфорта. Подобные предметы часто можно видеть в гостиных, спальнях – возле туалетного столика, кабинетах руководителей;

барные – устанавливаются возле барных стоек, которые можно видеть не только в развлекательных заведениях, но и в жилых помещениях с ограниченным количеством свободного пространства. Поэтому такую мебель часто покупают для кухни;

дизайнерские – это модели в стиле модерн, хай-тек. Они имеют необычные формы, смотрятся неординарно и привлекательно. Такую мебель приобретают и для жилых, и для офисных помещений.

Мягкая обивка может быть использована только для сиденья или для сиденья и спинки. Если говорить про дизайнерские модели, то в некоторых вариантах тканью обтягивают даже весь предмет целиком. Все зависит от задумки производителя.

Материал каркаса

Если просматривать каталог, можно отметить, что каркасы мебели в основном изготавливаются из:

древесины. Деревянные стулья с мягкой обивкой смотрятся очень привлекательно, позволяют создать уютную атмосферу в помещении, отличаются прочностью и долговечностью. Ошибочно считать, что такая мебель может быть представлена исключительно в классическом стиле. В продаже есть и современные ее варианты;

металла. Металлические предметы еще более долговечны, чем деревянные, способны выдерживать высокие нагрузки, повышенную влажность, температурные колебания. Ухаживать за ними просто и удобно. Большинство моделей мебели представлено в современных стилях, поэтому выбирать есть из чего.

На каком варианте остановиться, нужно решать в каждом случае отдельно, учитывая отведенный для покупки бюджет, особенности оформления помещения, для которого подбирается мебель. В любой категории товара найдется та модель, которая удовлетворит запрошенные требования.

Материал обивки

Планируя купить стулья с мягкой обивкой, специалисты советуют учитывать вариант использованного производителем материала. От него зависит привлекательность, удобство эксплуатации и практичность мебели. В продаже есть модели, обтянутые:

тканью. Они выглядят красиво, позволяют создать в помещении уютную обстановку. Но такая обивка сложно чистится – об этом нужно помнить. Мебель, обтянутую тканью, лучше покупать для спальни, гостиной, обеденного зала. На кухне она быстро испачкается;

натуральной кожей. Такие предметы обычно покупают для рабочих кабинетов, офисов. Хотя, для дома стулья с кожаной обивкой также можно приобрести, если того требует интерьер помещения и есть финансовая возможность совершить дорогую покупку;

искусственной кожей. Практичны и доступны по цене. Поэтому пользуются достаточно высоким спросом. С такого материала очень просто удалять загрязнения, поэтому поддерживать чистоту мебели будет нетрудно;

эко-кожей. Такая мебель стремительно набирает популярность в Украине. Она дороже, чем аналоги из искусственной кожи, но дешевле, чем предметы из натуральной. При этом от последней эко-кожу практически не отличить. Она такая же мягкая, приятная на ощупь, устойчива к растяжению, легко очищается от загрязнений. А главный плюс эко-кожи – широкая палитра цветов. Это открывает перед покупателем широкие возможности выбора.

В каком варианте купить стулья с мягкой обивкой – решает покупатель. Делая выбор, важно учитывать бюджет, стиль оформления интерьера помещения, предполагаемую интенсивность эксплуатации мебели. Так можно совершить удачное приобретение.

Стиль дизайна

Чтобы мебель гармонировала с интерьером, важно правильно подобрать стиль ее дизайна. Проблем с поиском интересующего решения не возникнет, потому как модельный ряд переполнен разноплановыми предложениями. Главное – понимать, какие отличительные особенности характерны для того или иного направления, например: