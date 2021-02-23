Гид покупателя: зачем и как использовать газовые баллончики при самозащите

Часто читатели задают вопросы об эффективности слезоточивого газа для самообороны. Ответ заключается в том, что слезоточивый газ очень эффективен в руках обученного человека. Слезоточивый газ считается «несмертельным» средством индивидуальной защиты. Такое средство самообороны как струйный газовый баллончик, можно свободно купить в специализированных магазинах.

Однако при определенных условиях химические спреи стали причиной серьезных повреждений. Также имейте в виду, что эти предметы могут быть незаконными в некоторых местах, они ​​не могут быть пронесены в самолеты и некоторые здания.

Химические спреи

Химические спреи для самообороны или слезоточивый газ — это три основные категории активных ингредиентов: CN, CS и OC.

ХН, которое является аббревиатурой от хлорацетофенона, использовалось военными и полицейскими управлениями в 60-х и 70-х годах, но больше не используется. Этот продукт на самом деле не газ, а скорее кристаллы, находящиеся во взвешенном состоянии в жидкости и помещенные под давлением для создания пара. Продукты со слезоточивым газом, такие как MACE, оказались менее эффективными против агрессивных нападавших, особенно находящихся под воздействием наркотиков и алкоголя. Кроме того, эти продукты слезоточивого газа имеют довольно медленное время реакции — от трех до тридцати секунд.

CS — это сокращение от ортохлорбензальмалононитрила. Это мелкодисперсный раздражитель. В высоких концентрациях он раздражает слизистую оболочку носа, горла, глаз и кожу. Он работает лучше, чем CN, но не является общедоступным. Оба этих химических средства могут быть токсичными и вызывать серьезную рвоту и удушье. CN и CS не так эффективны против собак.

OC — ​​это сокращение от oleoresin capsicum, которое извлекается из перца чили и обычно называется перцовым спреем. Этот продукт является наиболее широко продаваемым в настоящее время и является предпочтительным спреем для полиции с 1977 года. Перцовый спрей обычно считается самым неприятным, но его нужно распылять прямо в глаза или вдыхать, чтобы он был наиболее эффективным. Продукт представляет собой маслянистую жидкость, которая плохо растворяется в воде. Самые высокие концентрации составляют 15% активных ингредиентов и оцениваются как минимум в два миллиона тепловых единиц Сковилла. Прямой контакт с лицом и вдыхание спрея вызывает кашель, удушье и тошноту, а также расширение глазных капилляров, что приводит к временной слепоте. Слизистые оболочки будут набухать, вызывая затруднения дыхания и приводя к временной потере дееспособности нападавшего. Контакт с кожей вызывает чувство жжения, которое еще больше усиливается при растирании этой области. Односекундный вспрыск может воздействовать на атакующего в течение 45 минут, не нанося необратимого ущерба.

Зачем использовать перцовый спрей?

Кто будет использовать перцовый баллончик и почему? Большинство ответов являются ожидаемыми, например: «Для самозащиты, или «Я работаю поздно ночью, и мне страшно дойти до машины», или «У меня есть бывший, который преследует меня и я хочу защитить себя». В этих примерах предполагаемое использование варьируется от общего до конкретного использования.

Как отмечают специалисты, большинство людей, которые спрашивают о ношении устройства самообороны, не имеют в виду конкретную потребность или цель.

Их желание иметь такое средство основано на общем страхе перед нападением. Эти люди будут носить баллончик в течение недели или двух, пока не надоест, а затем он окажется на дне сумки, в бардачке или ящике стола. Многие случайные пользователи в конечном итоге случайно обрызгивают себя или своих домашних животных, или их дети находят его и получают ожоги, и тогда они выбрасывают его.

Безответственное использование перцового баллончика может повлечь уголовную или гражданскую ответственность. Брызгание невинной жертвы в лицо может быть преступлением. Подобно удару кулаком по лицу, в большинстве случаев это будет расценено как нападение. Оправданием для использования химических аэрозолей должна быть либо самооборона, либо ситуация ареста, а сила должна быть разумной в данных обстоятельствах. Например, вы не можете на законных основаниях брызгать кому-либо в лицо за ненормативную лексику или просто потому, что боитесь его внешнего вида.

Когда использовать перцовый спрей

Слезоточивые газы используются для личной самообороны и только для того, чтобы отбить нападение. Его нельзя использовать в оскорбительных целях для защиты собственности или против кого-то, кто вам просто не нравится. При неожиданном использовании перцовый баллончик отлично отвлекает, позволяя вам уйти из зоны опасности. Вопреки рекламе в средствах массовой информации, перцовый баллончик не гарантирует остановку движения и не вызывает паралича. Нападавший все еще может схватить вас, ударить кулаком, ударить ножом или выстрелить в вас и определенно он будет злее после того, как против него применят газовый баллончик. Кроме того, слезоточивый газ может быть не столь эффективным для душевнобольных, наркоманов, лиц в состоянии алкогольного опьянения или истеричных людей.

Перцовый аэрозоль следует направлять на лицо нападавшего с близкого расстояния струей, брызгами или туманом и никогда не распылять сильно в толпу в густонаселенных местах. Большинство жертв перцового баллончика инстинктивно сразу же падают на колени и начинают тереть глаза (что еще больше усугубляет ситуацию). Боль описывается как два раскаленных куска стали, которые вставляют вам в глаза и прикладывают к лицу паяльную лампу. Имейте в виду, что перцовый баллончик имеет ослепляющий эффект … поэтому убедитесь, что ваша жертва случайно не упала с лестницы, не вышла на проезжую часть или не управляла в это время автомобилем. Из-за перца глаза закрываются очень быстро, и иногда приходится открывать их пальцами. Остерегайтесь брызг или ветра. Старайтесь избегать контакта с нападавшим, так как масляный спрей может попасть на вас.

Как только вы воспользуетесь спреем, выйдите из зоны поражения оттуда и вызовите полицию. Если на вас попал перцовый баллончик, несколько раз промойте пораженный участок холодной водой. Детский шампунь без слез иногда помогает удалить жирную смесь с лица и волос. Несколько раз вымойте руки водой с мылом и постирайте одежду отдельно от других вещей.

Запомните эти важные советы: