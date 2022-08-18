Гід покупця: Що краще вибрати на вторинному ринку авто – Lanos чи Daewoo Sens?

Daewoo Sens і Lanos разом — найбільш продавані нові автомобілі в Україні за всі часи. Великою популярністю вони користуються також і на вторинному ринку. Але потенційні покупці часто цікавляться: чи взагалі є між ними різниця? Експерти Avto.prо відповідають на питання в чому різниця між цими автомобілями та яку модель краще вибрати, в залежності від ціни та профілю використання.

Daewoo Sens — бюджетний Lanos

Саме з метою здешевити «народний хіт» Lanos та зробити його доступнішим для українців, ЗАЗ почав випускати модель Daewoo Sens. Нижча ціна була досягнута головним чином за рахунок двигуна. На українських Ланосах стоять аналоги південнокорейського двигуна з характеристиками 1,5 л. і 87 л.с, а на «Сенсах» встановлені двигуни скромніше та вітчизняної розробки — 1,3 л., 70 л.с.

Друга відмінність — коробка передач. У обох авто вона механічна та п’ятиступінчаста, а ось далі починаються відмінності. У «Ланоса» — КПП, яка стояла на старих «Опелях», у «Сенсу» — на «Тавріях» та «Славутах». Обидві коробки були осучаснені, але перша від початку була набагато надійнішою та опрацьованою.

Зовні дві моделі, точніше дві версії однієї моделі, не відрізняються. З огляду на те, що Sens випускався тільки з кузовом седан. Щодо внутрішнього оснащення, у нього відсутні кондиціонер, ГУР, подушки безпеки та все інше, що не входить до мінімальної комплектації.

Вибираючи між цими двома автомобілями на вторинному ринку, варто враховувати не тільки базові характеристики, але й історію експлуатації. При інших рівних Ланос комфортніший, швидший і динамічніший, однак і ціна на нього в такому разі буде вищою. Якщо бюджет на покупку сильно обмежений, а авто потрібне під конкретні робочі цілі, Sens в хорошому стані буде служити краще, ніж Lanos, що сильно «втомився», за ті ж гроші, – зазначають експерти компанії.

Ланос можна вибрати в різному кузові і з різними двигунами, але і у випадку з Сенсом вибір теж є. На сьогодні у продажу можна знайти базовий Sens, Sens з радіопідготовкою (можливістю підключення акустики), а також Sens із встановленим ГБО. Кожен автолюбитель може визначитися, які інструменти йому важливіші, і чого він готовий відмовитися заради значної економії.