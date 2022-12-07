Гід покупця: що потрібно знати при виборі генератора

Генератори були важливим елементом інструментарію для будівельних майданчиків, інфраструктурних проєктів і подій на відкритому повітрі по всьому світу. Бувши універсальним, надійним джерелом енергії, їх внесок у продуктивність неможливо переоцінити – зокрема, їх здатність забезпечувати необхідну енергію на таких різноманітних робочих місцях, як міські каналізаційні проєкти, виробничі підприємства, лікарні чи пересувні кухні у віддалених місцях.

Однак, сьогодні, коли російські загарбники нищать об’єкти енергогенерації та забезпечення України, генератори як і зарядні станції, стали нагальною необхідністю і для широких верст населення. Малий бізнес, домогосподарства, магазини кинулись скуповувати зарядні станції та генератори. Як зазначили спеціалісти компанії SKAY.UA попит на самий популярний розумний інверторний бензиновий генератор EcoFlow Smart Generator та зарядні станції виріс в десятки разів. Чому саме розумний, тому що новітні технології вимагають часто підтримки таких функцій як:

автоматичне ввімкнення/вимкнення по зазначеному тригеру;

економний режим роботи який визначається нагальною потребою у потужності віддаваного струму;

наявність спеціального датчика CO, що дає можливість автовимкнення при перевищенні рівня задимленості;

віддалене управління через смартфон та інші корисні функції.

Окрім того, вищезазначений генератор може автоматично підзаряджати сумісні зарядні станції EcoFlow DELTA Pro та DELTA Max, що дає можливість економно використовувати автономні джерела енергії у критично важливих ситуаціях.

Звісно можуть існувати певні аспекти при виборі генератора, особливо з точки зору порівнянної продуктивності та розміру одиниць, які необхідно розглянути перед покупкою чи орендою.

“Користувачі цінують тихі генератори, які потребують менше місця, менше викидів, які не потребують довгої підготовки до експлуатації, економно використовують паливо, мають високу вартість перепродажу та найнижчу загальну вартість володіння (TCO) у своєму класі”, – зазначають експерти компанії, та дають кілька рекомендації щодо їх вибору.

Ось п’ять найважливіших факторів, на які слід звернути увагу, вибираючи купити чи орендувати генератор

1. Потужність дійсно має значення

Найважливішим моментом під час визначення потужності генератора є високий пусковий струм, необхідний для запуску електродвигунів і трансформаторів, який зазвичай у шість разів перевищує струм повного навантаження. Однак пусковий струм для типів високоефективних двигунів, визначених сьогодні, може бути майже вдвічі вищим.

На щастя, зараз багато генераторів можна оснастити рішеннями для подолання додаткових систем намагнічування, необхідних для генератора. Зазвичай є два варіанти: постійний магніт або запасна обмотка. Обидва забезпечують генератор струмом, утричі більшим від номінального, щоб покрити піки пускового струму від електродвигуна протягом мінімум десяти секунд за допомогою струму залишкового намагнічування.

У деяких випадках доступні навіть більш розширені параметри. Наприклад, деякі генератори мають цифровий автоматичний регулятор напруги (D-AVR), який спеціально розроблений для обробки високих пускових струмів, які використовуються для запуску двигунів і трансформаторів.

Іншим варіантом може бути використання системи «закрити перед намагнічуванням», яка замикає вимикач одразу після запуску двигуна. Це призводить до поступового збільшення намагніченості зі збільшенням обертів двигуна, що дозволяє дуже плавно запускати навантаження, підключені до генератора. Це особливо корисно для намагнічування підвищувальних трансформаторів в установках, де потрібна середня напруга.

Таким чином, більше немає необхідності купувати більші генератори, ніж це необхідно, щоб впоратися з початковим сплеском. Завдяки інтелектуальному управлінню напругою генератора також можна знизити споживання палива та витрати на технічне обслуговування та продовжити термін служби.

2. Модульна ємність

Навіть якщо почати з одного агрегату, добре запитати у виробника обладнання, які кроки можна зробити, щоб встановити один генератор паралельно з іншими та створити модульну електростанцію. Наприклад, чи стандартно генератор оснащений цією функцією? Скільки часу займає з’єднання двох пристроїв? З кількома генераторами цей процес може тривати менше 10 хвилин, але не всі мають цю функцію. Тому варто перевірити це, перш ніж купувати, на випадок, якщо ця функція знадобиться в майбутньому.

При координації мережею контролерів генератори, що працюють за принципом «вмикай і працюй», можна в будь-який момент вмикати та вимикати відповідно до потреб електростанції. Наприклад, лише один або два можуть працювати в періоди низького навантаження, що підвищує ефективність розходу палива. Крім того, усі агрегати можна використовувати в періоди високого попиту на електроенергію.

Є ряд додаткових переваг модульної ємності. По-перше, підвищується надійність обладнання, оскільки збій одного блоку зменшується шляхом конфігурації інших блоків таким чином, щоб вихідна потужність збільшувалася, щоб підтримувалася така сама вихідна потужність. По-друге, вартість і тривалість міжсервісних інтервалів скорочуються, оскільки немає необхідності припиняти все електропостачання під час важливих робіт з технічного обслуговування.

3. Система контролю та керування живленням

Ідеальна система керування має пропонувати кілька різних функцій, таких як можливість дистанційного запуску та програмування машини, відображення попереджень, таких як низький рівень палива та інші проблеми з продуктивністю, а також надавати широкий спектр аналітичних даних. Це сприяє кращому використанню ефективності електростанції, надаючи при цьому цінний огляд програмного процесу.

Зараз багато генераторів оснащені системами регулювання потужності (PMS). Що робить їх ідеальними, так це конструкція plug-and-play, яка дозволяє легко та швидко конфігурувати. PMS забезпечує можливість оптимізувати споживання палива та продуктивність генераторів паралельно з потребою в навантаженні, а також запускати та зупиняти агрегати, коли навантаження відповідно збільшується або зменшується. Це також допомагає уникнути пошкодження двигуна генераторів внаслідок роботи на низьких рівнях навантаження, збільшуючи термін їх служби.

4. Паливна економічність і автономність

Завдяки низці інновацій у конструкції та підвищенню енергоефективності сучасні мобільні генератори споживають набагато менше палива, ніж це було можливо п’ять років тому. Той факт, що новітнє обладнання може працювати довше та економічніше, був основною рушійною силою зростання ринку. Однак не всі генератори однакові, і паливо може бути дорогим. Тому варто звертати увагу на прогнозоване споживання палива.

Крім того, модульність також сприяє економії палива. Варіантів для заправки генераторів стає все більше і тепер вони включають біогаз і природний газ. Хоча цей ринок розвивається, важливо обговорити ці технології з виробником, перш ніж інвестувати в новий генератор.

5. Фізичні розміри та транспортування

Варто визначити, чи можна буксирувати агрегати чи завантажити їх на вантажівку, а також перевірити такі функції, як підйомні проушини та виїмки для навантажувача, якщо це великий промисловий генератор. У разі використання кількох генераторів також варто розглянути, чи можна встановити блоки один на одного, щоб мінімізувати потреби в просторі та врахувати доступ. Ці фактори впливають на загальні експлуатаційні витрати та заходи, необхідні для зменшення витрат на викиди вуглецю.

В разі маленького мобільного генератора, розмір теж має значення для розміщення в технічному приміщенні.

Підведемо підсумки

Враховуйте всі вищезазначені фактори, які впливають на вибір відповідного типорозміру. Якщо ви сумніваєтеся, ви можете скористатися простим емпіричним правилом, щоб оцінити запуск двигуна: 1 кВт номінальної потужності генераторної установки на ¾ до 1 к.с., зазначених на паспортній табличці двигуна. Завжди будьте обережні та пам’ятайте, що генератори створені для постійної ​​роботи, і що кращі показники потужності, то кращі результати. Буде вигідно також в деяких випадках думати про модульність, оскільки один більший не обов’язково краще, чим кілька менших. Модулі підходять не тільки для великих установок, але також можуть бути придатними для блоків рівня близько 150 кВА