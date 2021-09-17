Гід покупця: як вибрати горщики для вазонів

Вибір горщика для вазонів — не найпростіше завдання, оскільки кожна рослина потребує особливого догляду і вирощується в певних умовах.

Ємність вибирається, враховуючи потреби зелених вихованців, біологічний цикл і вид кореневої системи.До того ж горщик повинен підходити до інтер’єру, зазначають спеціалісти компанії Elsa.

Основні види

Може здаватись, що горщики для вазонів https://shop.elsa.com.ua/gorshki-dlya-cvetov/ особливо не відрізняються між собою. Але насправді це не так — такі ємності ділять на різні категорії. Відповідно до місця знаходження горщики бувають:

підлогові. Зазвичай доволі великих розмірів. Прийнято розміщувати на веранді чи терасі. Підлогові горщики підходять для великих рослин;

настінні. Середніх або маленьких розмірів. Великі горщики знайти непросто, оскільки їх складно закріпити на стіні так, щоб не падали;

вуличні. Встановлюються на клумбах і газонах. Зазвичай для виготовлення використовується міцний матеріал, аби горщики не перевернулись від вітру. Недолік лише в тому, що вартість достатньо висока;

настільні. Бувають найрізноманітніших розмірів і форм. Настільні моделі є практично в кожному домі. Ціна горщиків залежить від дизайну, форми і виду використаного матеріалу;

підвісні. Використовуються для вирощування ампельних рослин. Виглядають такі горщики дуже красиво.

Ємності для вазонів бувають найрізноманітнішими, тож можна буде без проблем вибрати варіант, який підходить якнайкраще.

Які матеріали використовуються

Горщики для вазонів розділяють на дві великі категорії — для внутрішнього і зовнішнього використання. Вибір матеріалу здійснюється на основі того, де саме будуть знаходитись вироби.

Для виготовлення горщиків найчастіше вибирається:

Пластик. Серед переваг виділяють легкість, міцність і велику кольорову гамму. Купуючи пластикові вироби, необхідно перевірити, чи є в дні отвори, які призначені для безперешкодного відведення рідини з ґрунту. Зазвичай такі моделі вибирають, якщо вазони вирощуються в умовах підвищеної вологості. Кераміка. Чудово підходить практично для всіх рослин. Матеріал пропускає вологу і повітря, регулює мікроклімат — коренева система в спеці не висохне, а в прохолодний час не замерзне. Серед плюсів також варто виділити натуральність матеріалу, а також естетичний вигляд. Найкраще віддати перевагу необробленій кераміці, оскільки через глазур повітря проходить погано, а від цього страждають рослини. Скло. Такі горщики підходять для орхідей чи рослин, які вирощують за допомогою гідропоніки. Оригінально виглядають вироби з підсвіткою. Плюс у тому, що підходять для будь-яких інтер’єрів. Дерево. Матеріал обробляють фарбою чи лаком, а також антисептиком. Мінус в тому, що кольорова гамма доволі обмежена, проте немає проблем з циркуляцією вологи і повітря. Жоден інший матеріал не здатний конкурувати з деревом по естетичним характеристикам. Залізо. Зазвичай використовуються в дизайнерських цілях. Всередину залізної ємності поміщають керамічну або пластикову. Вирощувати вазони не рекомендується, оскільки вони не будуть отримувати повітря і вологу. Бетон. Використовується для виливання горщиків, в яких рослини будуть вирощуватись на відкритому повітрі.

Однозначно сказати, який матеріал найкращий, не вдасться, проте оптимальними варіантами вважаються дерево і кераміка. Але потрібно враховувати і те, для яких цілей потрібна ємність, і вид рослин.

Особливості використання

Нові горщики потрібно спочатку промити розчином марганцівки — це робиться в цілях дезінфекції. Після того як ємність уже була використана, варто зробити те саме.

Керамічні види спочатку замочують у воді. Це потрібно для того, щоб рідина проникла в пори і потім матеріал не забирав її з ґрунту. В процесі експлуатації рекомендується чистити сирою картопляною м’якоттю. Овоч допомагає видалити наліт і розводи, які з часом виникають на зовнішній стороні стінок. Після чистки потрібно промити у воді.

Піддони регулярно чистять, також необхідно зливати рідину, що накопичилась. Тримачі рекомендується протирати слабким розчином марганцівки.