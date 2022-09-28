Гід покупця: Як відрізнити дорогоцінні прикраси від підробки

На думку багатьох, найкращим подарунком для близьких і дорогих серцю людей все ще залишаються ювелірні прикраси. Тому бажання купити золотий браслет жіночий і потішити рідну людину часто затуманює здоровий глузд. Як перевірити прикрасу на справжність і не попастися в пастку шахраїв — розказують експерти.

Не все те золото, що виблискує

Експерти рекомендують дивитися не лише на бирку, але й на саму прикрасу. Ярлик підробити найпростіше. Тому важливо перевірити, чи наявне на ювелірному виробі відповідне клеймо. Тип металу і його проба повинні збігатися з тим, що написано на етикетці.

Не зайве детально роздивитися внутрішню сторону кільця або браслета. Всі елементи виконуються філігранно. Наприклад, майже всі прикраси ювелірна компанія Pandora довершує вручну. Тому можливість браку або погано закріплених елементів інкрустації мінімізована. Якщо каміння хитається або обідок видається занадто крихким, краще відмовитися від такої покупки.

Золоті прикраси видають характерний звук, який нагадує кришталь. Якщо кільце не дзвенить при падінні з невеликої висоти, ймовірно — це підробка. Або ж сплав неякісний.

Срібло, латунь або залізо

Перевірити срібло на справжність складніше. Тому варто дотримуватися перевіреної інструкції:

Візьміть срібну прикрасу в руки. Трохи покрутіть і потримайте її. Якщо шкіра темніє, то у сплаві занадто багато цинку. Така прикраса швидко темніє і забруднюється. Срібло темніє з часом. Проте на якісних ювелірних прикрасах темні плями зникають після контакту з фланелевою серветкою й спеціальним розчином. Біжутерію можна терти довго, але результат так і не стане помітним. Використання магніту. Якщо під срібло замасковане залізо, воно обов’язково відреагує на магніт.

Якщо доводиться купувати прикрасу в неперевіреному місці, можна скористатися голкою. Часто підробку виготовляють на основі латуні. Якщо провести по внутрішній прикрасі тонкою голкою, то на підробці з’являться червоні плями. Срібне напилення легко здирається.

Як безпечно купувати ювелірні прикраси

Купувати ювелірні вироби краще в перевірених місцях. Це може бути офіційний інтернет-магазин або фізична вітрина в крамниці. Обов’язкова наявність бирок і паспортів. Якщо в інкрустації використовується натуральне каміння, продавець повинен показати сертифікат.

Варто відмовитися від купівлі ювелірних прикрас з видимими дефектами. Навіть зі знижкою. Після здійснення оплати клієнтові видається чек, а товар можна повернути впродовж 14 днів. Якщо один з цих моментів відсутній, швидше за все, це підробка, а не оригінальний виріб.