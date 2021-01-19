Гид потребителя: 5 лучших производителей роботов-пылесосов

Роботы-пылесосы больше не роскошь. Они все чаще появляются в жилищах пользователей, которые ценят комфорт и предпочитают делегировать уборку технике.

Многие бренды занимаются созданием роботизированных приборов для сухой и влажной уборки. Среди них есть очевидные лидеры с наивысшими показателями продаж, отмечают эксперты компании MOYO.

Робот-пылесос Samsung. Фото: https://www.moyo.ua/.

Samsung

Роботы-пылесосы от известного южнокорейского производителя привлекают пользователей такими достоинствами:

Технологичностью

Устройства поддерживают технологии сухой и влажной уборки. В них интегрированы усовершенствованные системы распознавания препятствий. Могут убирать в труднодоступных местах благодаря технологии Edge Clean Master.

Умеренным уровнем шума

Громкость варьируется в пределах 75 Дб. Это значит, что работа устройств не вызывает дискомфорта у пользователей.

Функциональностью и маневренностью

Девайсы собирают пыль, моют и дезинфицируют полы. Они быстро устраняют загрязнения даже под мебелью и в углах помещений, рядом с плинтусами.

Выбор роботов-пылесосов Самсунг широкий и разнообразный. Среди моделей есть доступные и дорогостоящие, — отмечают эксперты компании.

Electrolux

Компания Electrolux — одна из первооткрывательниц в мире роботизированных пылесосов. Именно на ее заводе в 2002 году был создан самый первый автоматический бытовой уборщик. Он существенно отличался от современных роботов:

по весу и размерам,

используемой системе навигации,

количеству поддерживаемых функций.

Однако устройство также самостоятельно справляется с наведением порядков в помещениях разной площади.

Ценность роботов-пылесосов Электролюкс обусловлена тремя факторами.

Высоким качеством

Благодаря двадцатилетнему опыту производства, компании Электролюкс удалось разработать технологии, которые делают роботы-пылесосы надежными и долговечными. Широтой ассортимента

Модельный ряд отличается по цене, показателям автономности и производительности, а также по визуальным характеристикам. Адекватностью цен

Стоимость брендовых роботов соответствует их техническому наполнению.

Rowenta

Бренд Ровента знаком украинцам благодаря качественному оснащению для ухода за одеждой. Оказывается, фирменные умные пылесосы не уступают утюгам и отпаривателям по показателям:

надежности и долговечности,

продуктивности и эффективности,

визуальной привлекательности.

Преимущества приборов для уборки от ТМ Rowenta:

баланс цены и качества, стильный внешний вид, легкая настройка и понятное управление, высокая скорость работы и автономность.

Hoover

Основная причина популярности американского бренда Hoover — наличие в ассортименте ультрабюджетных роботов пылесосов с достойными техническими и эксплуатационными характеристиками.

К покупке мотивируют четыре фактора:

поддержка программирования и быстрая настройка; компактные габариты, легкая транспортировка и удобное хранение; эффективные фильтры, которые положительно влияют на качество уборки; долговечные аккумуляторы с высокой энергоемкостью.

iLife

Знакомство с роботами-пылесосами многие пользователи начинают именно с разработок китайского бренда iLife. Повышенное внимание к этому производителю — заслуга демократичной ценовой политики. Покупка «китайца» не бьет по карману.

Несмотря на доступную стоимость, роботы-пылесосы отлично справляются с задачами. У них высокая мощность всасывания, поэтому тратится минимум времени на сбор крошек, пыли и мусора.

Бренды из вышеперечисленного ТОПа постоянно удерживают внимание целевой аудитории. Они тратят ресурсы на разработку новых моделей и усовершенствование старых. Производители предоставляют гарантию на свою продукцию, тем самым подтверждая ее качество.