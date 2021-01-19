Гид потребителя: 5 лучших производителей роботов-пылесосов
Роботы-пылесосы больше не роскошь. Они все чаще появляются в жилищах пользователей, которые ценят комфорт и предпочитают делегировать уборку технике.
Многие бренды занимаются созданием роботизированных приборов для сухой и влажной уборки. Среди них есть очевидные лидеры с наивысшими показателями продаж, отмечают эксперты компании MOYO.
Робот-пылесос Samsung. Фото: https://www.moyo.ua/.
Samsung
Роботы-пылесосы от известного южнокорейского производителя привлекают пользователей такими достоинствами:
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Технологичностью
Устройства поддерживают технологии сухой и влажной уборки. В них интегрированы усовершенствованные системы распознавания препятствий. Могут убирать в труднодоступных местах благодаря технологии Edge Clean Master.
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Умеренным уровнем шума
Громкость варьируется в пределах 75 Дб. Это значит, что работа устройств не вызывает дискомфорта у пользователей.
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Функциональностью и маневренностью
Девайсы собирают пыль, моют и дезинфицируют полы. Они быстро устраняют загрязнения даже под мебелью и в углах помещений, рядом с плинтусами.
Выбор роботов-пылесосов Самсунг широкий и разнообразный. Среди моделей есть доступные и дорогостоящие, — отмечают эксперты компании.
Electrolux
Компания Electrolux — одна из первооткрывательниц в мире роботизированных пылесосов. Именно на ее заводе в 2002 году был создан самый первый автоматический бытовой уборщик. Он существенно отличался от современных роботов:
- по весу и размерам,
- используемой системе навигации,
- количеству поддерживаемых функций.
Однако устройство также самостоятельно справляется с наведением порядков в помещениях разной площади.
Ценность роботов-пылесосов Электролюкс обусловлена тремя факторами.
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Высоким качеством
Благодаря двадцатилетнему опыту производства, компании Электролюкс удалось разработать технологии, которые делают роботы-пылесосы надежными и долговечными.
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Широтой ассортимента
Модельный ряд отличается по цене, показателям автономности и производительности, а также по визуальным характеристикам.
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Адекватностью цен
Стоимость брендовых роботов соответствует их техническому наполнению.
Rowenta
Бренд Ровента знаком украинцам благодаря качественному оснащению для ухода за одеждой. Оказывается, фирменные умные пылесосы не уступают утюгам и отпаривателям по показателям:
- надежности и долговечности,
- продуктивности и эффективности,
- визуальной привлекательности.
Преимущества приборов для уборки от ТМ Rowenta:
- баланс цены и качества,
- стильный внешний вид,
- легкая настройка и понятное управление,
- высокая скорость работы и автономность.
Hoover
Основная причина популярности американского бренда Hoover — наличие в ассортименте ультрабюджетных роботов пылесосов с достойными техническими и эксплуатационными характеристиками.
К покупке мотивируют четыре фактора:
- поддержка программирования и быстрая настройка;
- компактные габариты, легкая транспортировка и удобное хранение;
- эффективные фильтры, которые положительно влияют на качество уборки;
- долговечные аккумуляторы с высокой энергоемкостью.
iLife
Знакомство с роботами-пылесосами многие пользователи начинают именно с разработок китайского бренда iLife. Повышенное внимание к этому производителю — заслуга демократичной ценовой политики. Покупка «китайца» не бьет по карману.
Несмотря на доступную стоимость, роботы-пылесосы отлично справляются с задачами. У них высокая мощность всасывания, поэтому тратится минимум времени на сбор крошек, пыли и мусора.
Бренды из вышеперечисленного ТОПа постоянно удерживают внимание целевой аудитории. Они тратят ресурсы на разработку новых моделей и усовершенствование старых. Производители предоставляют гарантию на свою продукцию, тем самым подтверждая ее качество.